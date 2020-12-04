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Города и районы Беларуси вышли на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Города и районы Беларуси вышли на вечерние протесты
Белорусы солидарны в борьбе с бандой, захватившей власть.
Города и районы Беларуси вышли на вечерние протесты.
Новополоцк поддерживает белорусских журналистов.
В Минске Степянка вышла на очередную вечернюю прогулку. Люди маршируют и в районе Спортивной. Квартал «Виктория» проводит свою собственную вечернею акцию.
Минчане с Кунцевщины передают привет жителям города Лида.
Свободные люди Берёзовки выходят на вечернюю акцию каждый день.
Жители Медвежино напоминают о взрыве в минском метро в 2011. И что банду Луки ждет новое независимое расследование и по этому эпизоду.
Логойск передаёт привет медикам.
Дзержинск, как всегда, протестует по-своему, пишет телеграм-канал
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Белорусы солидарны в борьбе с бандой, захватившей власть.
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