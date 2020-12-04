Источник материала: Хартия'97

Как новоизбранный президент страны может ходить на работу 11 4.12.2020, 22:00

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Видеофакт.

В сети несколько дней обсуждают видеофакт, как новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, которая недавно сменила на президентском кресле друга Лукашенко Игоря Додона, пришла на работу.

Без перекрытых дорог, кортежа и секьюрити. Под дождем – в маске, пешком и без свиты.

Президент Молдовы Майя Санду приехала на работу. Круто. pic.twitter.com/kny3iy7bsA — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2020

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