|
Как новоизбранный президент страны может ходить на работу
Источник материала: Хартия'97
Как новоизбранный президент страны может ходить на работу
Видеофакт.
В сети несколько дней обсуждают видеофакт, как новоизбранный президент Молдовы Майя Санду, которая недавно сменила на президентском кресле друга Лукашенко Игоря Додона, пришла на работу.
Без перекрытых дорог, кортежа и секьюрити. Под дождем – в маске, пешком и без свиты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Разное)