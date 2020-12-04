Источник материала: Хартия'97

США ввели санкции против официальных лиц Компартии Китая 4 4.12.2020, 21:52

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Санкции введены за угрозы китайских чиновников людям, не разделяющим политику Пекина.

США ввели санкции против китайских официальных лиц, которых подозревают в угрозах различным людям, не разделяющим политику Пекина, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео.

"США вводят санкции в отношении официальных лиц Китайской Народной Республики, которые вовлечены в действия Коммунистической партии Китая (КПК), которая на протяжении длительного времени занимается распространением марскистско-ленинской идеологии и распространяет свое влияние на весь мир", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном госдепартаментом США.

По оценкам Вашингтона, КПК финансирует организации, распространяющие пропаганду и угрожающие тем, кто противостоит политике Пекина. Как утверждает Помпео, рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК "регулярно угрожает представителям научных кругов, бизнесменам, группам гражданского сообщества и китайским диаспорам за рубежом, в том числе представителям национальных и религиозных меньшинств, которые выступают против ужасных нарушений прав человека в Синьцзяне, Тибете и в других районах Китая".

Решением госдепартамента вводятся визовые ограничения для "официальных лиц КНР и КПК, а также представителей Единого фронта, вовлеченных в применение или создание угроз физического насилия, кражу и распространение личных данных, шпионаж, саботаж или злонамеренное вмешательство во внутренние политические дела, академические свободы, личную или деловую жизнь". Подробности введенных ограничений не сообщаются.

Ранее на этой неделе США сообщили об ограничении срока действия американских виз для членов КПК и их родственников месячным сроком вместо имевшим место ранее десятилетним действием визы.

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