Епископ Витебский призвал пересмотреть дело и освободить арестованного на 10 суток ксендза Вячеслава Борка

Административное дело арестованного на 10 суток настоятеля прихода святого Иосафата Кунцевича в Россонах (Витебская область) ксендза Вячеслава Борка должно быть пересмотрено, а самого его надлежит отпустить. Такое мнение высказал епископ Витебский Олег Буткевич в специальном сообщении, опубликованном на портале Римско-католического костела в Беларуси.





Католический иерарх обратил внимание на тот факт, что ксендз Вячеслав был обвинен в «пропаганде нацистской символики или атрибутики». «Основой для судебного процесса стала публикация на личной странице священника в одной из социальных сетей плаката политического содержания, который, в соответствии с убеждением ксендза Вячеслава и автора плаката, имеет антифашистскую направленность, — отметил епископ Буткевич. — Суду священник пояснил, что он выступает "против фашизма, коммунизма, любого тоталитарного режимя" и что упомянутый плакат был им размещен как выражение «протеста против насилия в стране».

По словам епископа Витебского, у него «складывается впечатление, что объяснения» арестованного священника «не были приняты судом во внимание». «В результате ксендзу Вячеславу Борку был вынесен обвинительный приговор, с которым священник не согласился и с которым не могу согласиться также и я, потому что ксендза Вячеслава фактически обвинили в том, против чего он сам выступал», — подчеркнул глава Витебской диоцезии.

«В связи с этим выражаю свое огорчение и считаю, что это дело должно быть пересмотрено с учетом мнения независимых экспертов, а также данных ксендзом Вячеславом объяснений, из которых явствует отсутствие у него намерения пропаганды нацистской символики или атрибутики, в чем его безосновательно обвиняют, итогом чего должно стать снятие обвинений и незамедлительное освобождение священника», — добавил епископ Буткевич.

Он признал, что люди могли по-разному воспринять «плакат политического содержания» на личной странице священника в соцсети, поэтому попросил прощения «у тех, у кого подобное содержание вызвало негативную реакцию». Вместе с тем иерарх заверил, что у Борка не было намерений пропагандировать нацистскую символику.

Накануне арест ксендза Вячеслава Борка прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий. Отметив, что это уже второй католический священник, который в эти дни будет находиться за решеткой (30 ноября на 10 суток арестовали греко-католического священника Виталия Быстрова), иерарх заявил, что в Беларуси наблюдается активизация репрессий в отношении католического костела.

«Мы открыто выступаем против любого греха, против насилия, против обмана и фальши, против репрессий, против давления и запугивания, против унижения человеческого достоинства, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему, — написал епископ Кособуцкий. — Мы особым образом молимся за мир, согласие, солидарность и единство белорусского народа. Но кто-то считает все это проявлением экстремизма, разжиганием вражды».

«Поэтому я призываю в очередной раз усилить наши молитвы за нашу Отчизну, за наш народ, за тех людей, которые находятся за решеткой по политическим причинам, за тех, кого увольняют с работы за их взгляды, за тех, кого запугивают и шантажируют, за всех страждущих и тех, кто особенно нуждается в нашей молитвенной поддержке», — отметил генеральный викарий архидиоцезии.

3 декабря суд Россонского района арестовал ксендза Вячеслава Борка на 10 суток по административной статье о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Таким образом суд отреагировал на то, что священник разместил в Instagram изображение плаката «Стоп лукашизм!» Владимира Цеслера. Борок назвал решение суда незаконным. Его увезли отбывать наказание в Новополоцк.

Борок ведет свои блоги на YouTube, Facebook и в Instagram. Последнее время он высказывался на актуальные темы — о насилии со стороны милиции, природе агрессии, отношении католической церкви к разным идеологиям. Его вызывали на допрос в Следственный комитет и собирались провести лингвистическую экспертизу высказываний в блоге.

Сейчас в Ивацевичах (Брестская область) отбывает 10-суточный арест греко-католический священник Виталий Быстров. Его обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии в Бресте.