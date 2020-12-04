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За белые и красную майки на балконе у могилевчанина забрали ноутбуки

05.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За вывешенные на балконе майки могилевчанин Ян Ершов остался без ноутбуков, пишет ТГ-канал @MAYDAY.


Иллюстративное фото

На балконе у него висели две белые и одна красная майки. Случайным образом, говорит Ершов, красная оказалась среди двух белых. Это не понравилось соседке, которая 2 декабря вызвала на него милицию.

На вызов пришли два милиционера — участковый и представитель Ленинского РОВД Могилёва. Они сообщили Ершову, что ведётся начатый административный процесс, в рамках которого они имеют санкцию прокурора на осмотр помещения и изъятие противоправных вещей.
 
Правда, майки милиционеров не заинтересовали. А вот два ноутбука они изъяли. Оказывается, что копию протокола и изъятия ноутбуков на руки Ершов не получил.

На понедельник, 7 декабря, могилевчанина вызывают «на беседу» к заместителю начальника ООПП Ленинского РОВД Тимуру Пахоменко.

Вывешивать одежду белых и красных цветов белорусы стали в последние месяцы, чтобы избежать обвинений в демонстрации незарегистрированной символики.
 
 
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За вывешенные на балконе майки могилевчанин Ян Ершов остался без ноутбуков, пишет ТГ-канал @MAYDAY.
 
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