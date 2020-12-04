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Тихановская в открытом письме Папе Римскому упомянула о Кондрусевиче

05.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская написала открытое письмо Папе Римскому, в котором назвала главу Римско-Католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича подлинным посредником в решении политического кризиса в стране.



"Главным же генератором диалога, который самыми разными способами пытался нащупать ту "архитектуру мира", которая могла бы сработать, выступил Митрополит Тадеуш Кондрусевич", - говорится в письме Тихановской к понтифику, опубликованном на ее сайте.

Личности архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который одним из первых призвал власти Беларуси к диалогу и прекращению насилия, уделено в письме особое внимание, как и тому факту, что он не может вернуться в Беларусь и "находится в изгнании".

В письме Тихановская подчеркнула роль Кондрусевича как "подлинного посредника", который выступил представителем такой церкви, "которая служит, которая уходит из дома и выходит из своих храмов, выходит из своих сакристий, чтобы сопровождать жизнь, поддерживать надежду, быть знаком единства, строить мосты, разрушать стены, сеять семена примирения".

"Мы, белорусский народ, хотим диалога", - заявила в письме Тихановская. Достойной диалоговой площадкой она назвала Координационный совет, в котором действует рабочая группа "Христианское видение". По ее словам, в нее входят богословы, священники, активные верующие православной, католической и протестантских церквей, группа "является примером межконфессионального сотрудничества и диалога ради общего блага".

Как сообщалось, 31 августа главе Римско-Католической церкви в Беларуси, архиепископу Тадеушу Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши без объяснения причин. Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич не был пропущен в страну, поскольку "получил задание на польской стороне". Позже стало известно, что Кондрусевичу было отказано во въезде в республику из Польши из-за недействительного паспорта.


В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.
 
 
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Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская написала открытое письмо Папе Римскому, в котором назвала главу Римско-Католической церкви...
 
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