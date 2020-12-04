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С-400 "Триумф" в действии – эффектные кадры испытаний от Минобороны РФ
05.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Расчеты С-400 на высоте более 15 километров успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан".
Данные испытания – заключительный этап перед приемом систем на вооружение. После них С-400 будут передислоцированы и заступят на боевое дежурство в самарской зоне ответственности.
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Министерство обороны России опубликовало кадры боевых испытаний зенитных расчетов С-400 "Триумф". Смотрите на видео, как прошли первые после перевооружения боевые...
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