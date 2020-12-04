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Более 1,2 тысячи беженцев вернулись в Степанакерт за пятницу - Минобороны

05.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 дек – Sputnik. Больше 1,2 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Степанакерте за пятницу, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

"Российские миротворцы сопроводили очередные автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 1244 человека", - рассказали в ведомстве.

© Sputnik
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Прохождение колонны автобусов с беженцами сопровождали патрули российских миротворцев совместно с военной полицией. На данный момент на места постоянного проживания в непризнанную республику вернулись около 32 тысяч человек.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - уточнили в ведомстве.

Ранее в информационном бюллетене МО РФ по развертыванию российского воинского контингента миротворческих сил в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном на сайте ведомства, сообщалось, что за сутки в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев вернулись 1967 беженцев.

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Теги: Минск
 
 
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Колонну миротворцев на пути к столице Нагорного Карабаха сопровождали патрули российских миротворцев.
 
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