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Белорусы устали от негатива, который выливается на улицы городов
Источник материала: ОНТ
Пусть и впервые за долгие годы, но от того негатива, который сейчас выливается на улицы городов, люди уже изрядно устали. Жить в мирной и процветающей стране, какой она была и, конечно же, будет, хотят все, независимо от возраста и пола.
Люди – за диалог, мирный и конструктивный. Ведь, как известно, разрушить всё легко, а вот построить (и большинство это понимает) очень сложно.
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Пусть и впервые за долгие годы, но от того негатива, который сейчас выливается на улицы городов, люди уже изрядно устали. Жить в мирной и процветающей стране, какой...
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