Белорусы устали от негатива, который выливается на улицы городов

Источник материала: ОНТ

Пусть и впервые за долгие годы, но от того негатива, который сейчас выливается на улицы городов, люди уже изрядно устали. Жить в мирной и процветающей стране, какой она была и, конечно же, будет, хотят все, независимо от возраста и пола.

Люди – за диалог, мирный и конструктивный. Ведь, как известно, разрушить всё легко, а вот построить (и большинство это понимает) очень сложно.

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