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Кот решил помочь работающему хозяину и рассмешил Сеть

05.12.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот решил помочь работающему хозяину и рассмешил Сеть

Домашние питомцы часто мешают своим хозяева работать за компьютером и требуют внимания.

Кот из этого видео – не исключение. Чтобы забраться на стол к хозяину, ему пришлось пойти на рискованный шаг – прыжок с дивана. Он рассчитал траекторию и прыгнул. Однако не ожидал, что поверхность окажется очень скользкой – там лежали бумаги хозяина. И кот вместе с бумагами полетел на пол. Комментаторов очень рассмешил поступок питомца. 

Фото: pixabay

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Домашние питомцы часто мешают своим хозяева работать за компьютером и требуют внимания. Кот из этого видео – не исключение. Чтобы забраться на стол к хозяину, ему...
 
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