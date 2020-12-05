Кот решил помочь работающему хозяину и рассмешил Сеть

Источник материала: ОНТ

Домашние питомцы часто мешают своим хозяева работать за компьютером и требуют внимания.

Кот из этого видео – не исключение. Чтобы забраться на стол к хозяину, ему пришлось пойти на рискованный шаг – прыжок с дивана. Он рассчитал траекторию и прыгнул. Однако не ожидал, что поверхность окажется очень скользкой – там лежали бумаги хозяина. И кот вместе с бумагами полетел на пол. Комментаторов очень рассмешил поступок питомца.

Фото: pixabay

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