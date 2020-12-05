На что обращать внимание пассажиру такси, чтобы не заплатить втридорога

Источник материала: ОНТ

Около двух тысяч проверок, из них у 80% водителей выявлены нарушения – итоги республиканского рейда по службам такси. На что должен обращать внимание пассажир, чтобы его поездка не оказалась по цене заграничной?





С появлением мобильных приложений, казалось бы, услуга такси стала и дешевле, и безопаснее, ведь теперь пассажир и водитель становятся немного знакомыми. И в случае необходимости могут друг друга найти. С другой стороны, стать водителем сегодня может практически каждый. А вот соблюдают правила перевозки пассажиров далеко не все. Провоз за наличный расчёт без кассового аппарата либо таксометра, отсутствие допуска к участию в дорожном движении, страховок, оформления, сертификата о прохождении курсов таксиста – эти нарушения на дорогах встречаются часто.

Уже месяц транспортная инспекция работает в усиленном режиме. Сегодня вышли на самое «рыбное место» в столице – на Привокзальную площадь. Здесь интенсивный поток пассажиров, а значит, и водителей. Кто-то оснащен мобильным приложением, другие по-старинке приглашает довести с ветерком за «договоримся». Тут же и первый пассажир. Дмитрий, как он представился, в столице всего третий день. Приехал из Японии изучать русский. Называет водителю место назначения и сразу садится в машину, не спрашивая о цене.

К слову, от вокзала до мемориального комплекса «Линия Сталина» он добрался за 50 рублей. В этом случае перевозчик, будучи предпринимателем, вправе сам определять стоимость своих услуг. Верхний потолок никто не устанавливал. Но вряд ли многие согласятся с такими условиями, зная их заранее, но в этом-то и фокус. Фразы вроде «по счетчику» часто успокаивают пассажиров, хотя следует наоборот насторожиться. Зачастую конечная стоимость таких поездок заканчивается конфликтом. Как обезопасить себя?

Садясь в машину «от борта», пассажир должен обязательно обратить внимание или потребовать табличку с тарифами, на которой будут прописаны цены за километр в дневное и ночное время, тариф поездки за пределами города, стоимость посадки и простоя. На видном месте должна быть визитка водителя с фотографией и информация о перевозчике.

В некоторых странах стоимость поездок размещена на автомобилях и снаружи, чтобы ознакомиться с ценами, прежде чем сесть в машину. За время рейда мы с трудом нашли водителя с такой табличкой хотя бы внутри автомобиля. А её должны иметь и водители, приезжающие на заказ, и через мобильное приложение. Вадим приехал на таком такси, хотел заплатить наличными – попросил чек, водитель не смог выдать.

К слову, это самая частая жалоба пассажиров. Сегодня поблизости оказался транспортный инспектор, и Вадим проехал бесплатно. Но всегда ли работает это правило «нет чека – нет оплаты»?

В общем-то редкая машина уезжает без замечаний или нарушений сегодня. Как следствие – с начала года в Беларуси произошло более 60 ДТП с участием такси, из них более 40 – по вине водителей такси.

И даже когда порой мы спешим и хотим оказаться в нужное время в нужном месте как можно быстрее – не стоит пренебрегать своей безопасностью, садясь в первый попавшийся автомобиль с шашечками. Ведь, как показал рейд, водители такси в погоне за заработком иногда пытаются объехать стороной законы, а вместе с тем и ваше право на безопасность.

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