ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр здравоохранения опроверг фейк Telegram-канала «Белые халаты»

05.12.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министр здравоохранения опроверг фейк Telegram-канала «Белые халаты»

Главный приоритет, на котором сфокусировано сегодня внимание государства, – это спасение людских жизней и максимальная поддержка в этот непростой период тех, кто на передовой. Остается только выразить сожаление, что отдельные интернет-ресурсы и Telegram-каналы своими вбросами демонстрируют откровенную некомпетентность и даже наносят вред процессу борьбы с COVID-19.


Белорусских врачей во время пандемии поддерживают не только морально, но и материально. Сохранение доплат за работу с ковидными пациентами гарантировал Президент, посещая на прошлой неделе 6-ю столичную больницу. «Доплаты установлены указом, и никто не имеет права этот указ отменить», – подчеркнул Александр Лукашенко. 

Но определённым силам выгодно не замечать очевидного. В псевдомедицинском Telegram-канале появилась информация, что врачам не платят за риски. И даже ссылка на «источник» в уважаемом РНПЦ. Проверить эти сомнительные утверждения не составляет труда. В бумагах и зарплатных ведомостях врачей цифры правильные – с доплатами. Совсем не те, что увидели авторы в «Белых халатах». Вопросов к писателям на медицинские темы много. И самый простой: к чему подобные вбросы? И вот уже министр вынужден опровергать очередной фейк.  

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Финансирование имеется в полном объеме. Что касается заработной платы и фейков, я хочу со всей ответственностью сказать, что выплата так называемых ковидных надбавок производилась, производится и будет производиться до того, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация. И этот вопрос является одним из приоритетных наряду с обеспечением лекарствами, СИЗами, оказанием медицинской помощи. Я ответственно также заявляю, что СИЗов хватает, более того, у нас сформированы запасы, примерно около одного месяца». 

Чтобы окончательно понять уровень осведомлённости и компетентности «Белых халатов», достаточно одной цифры. Тот самый Telegram-канал решил поближе узнать свою аудиторию и поделился с читателями. Выяснилось, что там собрались далёкие от медицины люди: лишь 30% имеют хоть какое-то отношение к медицинской сфере. Какое уж там «не навреди»! В общем, не каждый человек в халате доктор. Это же очевидно. И чтобы сохранить здоровье и здравый рассудок, контактов с такими «специалистами» лучше избегать. Даже в интернете.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный приоритет, на котором сфокусировано сегодня внимание государства, – это спасение людских жизней и максимальная поддержка в этот непростой период тех, кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика