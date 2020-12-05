Министр здравоохранения опроверг фейк Telegram-канала «Белые халаты»

Источник материала: ОНТ

Главный приоритет, на котором сфокусировано сегодня внимание государства, – это спасение людских жизней и максимальная поддержка в этот непростой период тех, кто на передовой. Остается только выразить сожаление, что отдельные интернет-ресурсы и Telegram-каналы своими вбросами демонстрируют откровенную некомпетентность и даже наносят вред процессу борьбы с COVID-19.





Белорусских врачей во время пандемии поддерживают не только морально, но и материально. Сохранение доплат за работу с ковидными пациентами гарантировал Президент, посещая на прошлой неделе 6-ю столичную больницу. «Доплаты установлены указом, и никто не имеет права этот указ отменить», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Но определённым силам выгодно не замечать очевидного. В псевдомедицинском Telegram-канале появилась информация, что врачам не платят за риски. И даже ссылка на «источник» в уважаемом РНПЦ. Проверить эти сомнительные утверждения не составляет труда. В бумагах и зарплатных ведомостях врачей цифры правильные – с доплатами. Совсем не те, что увидели авторы в «Белых халатах». Вопросов к писателям на медицинские темы много. И самый простой: к чему подобные вбросы? И вот уже министр вынужден опровергать очередной фейк.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Финансирование имеется в полном объеме. Что касается заработной платы и фейков, я хочу со всей ответственностью сказать, что выплата так называемых ковидных надбавок производилась, производится и будет производиться до того, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация. И этот вопрос является одним из приоритетных наряду с обеспечением лекарствами, СИЗами, оказанием медицинской помощи. Я ответственно также заявляю, что СИЗов хватает, более того, у нас сформированы запасы, примерно около одного месяца».

Чтобы окончательно понять уровень осведомлённости и компетентности «Белых халатов», достаточно одной цифры. Тот самый Telegram-канал решил поближе узнать свою аудиторию и поделился с читателями. Выяснилось, что там собрались далёкие от медицины люди: лишь 30% имеют хоть какое-то отношение к медицинской сфере. Какое уж там «не навреди»! В общем, не каждый человек в халате доктор. Это же очевидно. И чтобы сохранить здоровье и здравый рассудок, контактов с такими «специалистами» лучше избегать. Даже в интернете.

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