ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты: закон «О противодействии экстремизму» требует совершенствования

05.12.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Депутаты: закон «О противодействии экстремизму» требует совершенствования

Борьба с героизацией нацизма, отмечают эксперты, необходима на уровне законов. В минувшем году белорусский парламент принимал изменения и дополнения в закон о противодействии экстремизму, где есть одна из статей – недопустимость героизации нацизма. Вместе с тем парламентарии отмечают: документ сегодня требует усовершенствования. 


Сейчас депутаты в активной наработке комплексного документа. В парламенте он может появиться в ближайшее время.

2020-й, год 75-летия Великой Победы, еще раз призывает нас задуматься о том, какую историю мы пишем сегодня. То, что не подлежит переписыванию, почему-то все равно пытаются изменить, исказить. 

Что еще хуже – возвеличивают то, что достойно осуждения. Борьба с героизацией нацизма, отмечают эксперты, необходима на уровне законов. В минувшем году белорусский парламент принимал изменения и дополнения в закон об экстремизме, где есть одна из статей – недопустимость героизации нацизма. 

Вместе с тем, парламентарии отмечают: документ сегодня требует усовершенствования. Сейчас депутаты в активной наработке комплексного документа. В парламенте он может появиться в ближайшее время.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борьба с героизацией нацизма, отмечают эксперты, необходима на уровне законов. В минувшем году белорусский парламент принимал изменения и дополнения в закон о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика