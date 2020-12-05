Депутаты: закон «О противодействии экстремизму» требует совершенствования

Источник материала: ОНТ

Борьба с героизацией нацизма, отмечают эксперты, необходима на уровне законов. В минувшем году белорусский парламент принимал изменения и дополнения в закон о противодействии экстремизму, где есть одна из статей – недопустимость героизации нацизма. Вместе с тем парламентарии отмечают: документ сегодня требует усовершенствования.





Сейчас депутаты в активной наработке комплексного документа. В парламенте он может появиться в ближайшее время.

2020-й, год 75-летия Великой Победы, еще раз призывает нас задуматься о том, какую историю мы пишем сегодня. То, что не подлежит переписыванию, почему-то все равно пытаются изменить, исказить.

Что еще хуже – возвеличивают то, что достойно осуждения. Борьба с героизацией нацизма, отмечают эксперты, необходима на уровне законов. В минувшем году белорусский парламент принимал изменения и дополнения в закон об экстремизме, где есть одна из статей – недопустимость героизации нацизма.

Вместе с тем, парламентарии отмечают: документ сегодня требует усовершенствования. Сейчас депутаты в активной наработке комплексного документа. В парламенте он может появиться в ближайшее время.

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