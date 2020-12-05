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Кочанова как живой образ человека тоталитарной эпохи. Мнение Карбалевича

05.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кочанова как живой образ человека тоталитарной эпохи. Мнение Карбалевича
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Архивное фото. 2019 г.
Встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой со студентами факультета журналистики БГУ дает очень интересную информацию об идеях и образе мышления людей, близких к Александру Лукашенко.

Студентка спрашивает Наталью Кочанову: «Если журналистов репрессируют и задерживают, кто будет освещать все происходящее?». Она дает искренний, а потому просто гениальный ответ: «А зачем это освещать?».

Логика понятная. Зачем народу знать, что на самом деле происходит в стране?

Менталитет и образ мышления г-жи Кочановой объясняет еще одна реплика:

«Нас так воспитывали в Советском Союзе, что мы были настолько преданные нашей стране - в каких бы условиях мы ни жили, - что я никогда в жизни не сказала бы плохого о своей стране».

То есть о стране и ее правительстве нужно говорить только хорошее, иначе это будет чуть ли не предательством. С точки зрения такой логики, действительно: освещать происходящее - антигосударственная деятельность. За это сажают журналистов независимых СМИ. Это просто классика тоталитарного мышления.

Кочанава продолжает:

«Если сегодня СМИ [несут] информацию, которая направлена ​​на вражду, разрушение ... Я думаю, у нас не должно быть таких СМИ. А зачем? Для чего? Уничтожить? Разрушить?»

То есть правда, истинность, точность информации не важны. А важно, чтобы было «правильное» направление. Лукашенко надо хвалить. А если критикуешь, то это к разрушению. Таких СМИ «не должно быть у нас». Это просто кладезь, живой образ человека тоталитарной эпохи, без всякой примеси.

Стоит разве что добавить, что как раз государственные СМИ сегодня полностью ориентированы на вражду, разжигание социальной и политической ненависти ко всем политическим оппонентам, то есть против большинства населения. Сегодняшний язык БТ - это язык гражданской войны.
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Кочанова выдала интересную информацию об идеях и образе мышления окружения Лукашенко.
 
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