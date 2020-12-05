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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Архивное фото. 2019 г.

«Нас так воспитывали в Советском Союзе, что мы были настолько преданные нашей стране - в каких бы условиях мы ни жили, - что я никогда в жизни не сказала бы плохого о своей стране».



«Если сегодня СМИ [несут] информацию, которая направлена ​​на вражду, разрушение ... Я думаю, у нас не должно быть таких СМИ. А зачем? Для чего? Уничтожить? Разрушить?»



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кочанова как живой образ человека тоталитарной эпохи. Мнение Карбалевича Кочанова выдала интересную информацию об идеях и образе мышления окружения Лукашенко.

Студентка спрашивает Наталью Кочанову: «Если журналистов репрессируют и задерживают, кто будет освещать все происходящее?». Она дает искренний, а потому просто гениальный ответ: «А зачем это освещать?».Логика понятная. Зачем народу знать, что на самом деле происходит в стране?Менталитет и образ мышления г-жи Кочановой объясняет еще одна реплика:То есть о стране и ее правительстве нужно говорить только хорошее, иначе это будет чуть ли не предательством. С точки зрения такой логики, действительно: освещать происходящее - антигосударственная деятельность. За это сажают журналистов независимых СМИ. Это просто классика тоталитарного мышления.Кочанава продолжает:То есть правда, истинность, точность информации не важны. А важно, чтобы было «правильное» направление. Лукашенко надо хвалить. А если критикуешь, то это к разрушению. Таких СМИ «не должно быть у нас». Это просто кладезь, живой образ человека тоталитарной эпохи, без всякой примеси.Стоит разве что добавить, что как раз государственные СМИ сегодня полностью ориентированы на вражду, разжигание социальной и политической ненависти ко всем политическим оппонентам, то есть против большинства населения. Сегодняшний язык БТ - это язык гражданской войны.