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Кто больше верит пропаганде — белорусы или россияне?
Источник материала: UDFСогласно исследованию британской аналитической компании Sociolytics, есть существенная разница в том, как беларусы и россияне потребляют новости.
Белорусы ушли в интернет — больше половины населения предпочитает независимые СМИ и только меньше трети — государственные. В России независимые СМИ читает лишь пятая часть населения, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные.
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Белорусы ушли в интернет, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные СМИ.
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