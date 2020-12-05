Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кто больше верит пропаганде — белорусы или россияне? Белорусы ушли в интернет, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные СМИ.

Белорусы ушли в интернет — больше половины населения предпочитает независимые СМИ и только меньше трети — государственные. В России независимые СМИ читает лишь пятая часть населения, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные.В новом видеорассказывает, почему беларусы верят телевизору меньше, чем россияне.