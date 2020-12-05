ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто больше верит пропаганде — белорусы или россияне?

05.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Согласно исследованию британской аналитической компании Sociolytics, есть существенная разница в том, как беларусы и россияне потребляют новости.

Белорусы ушли в интернет — больше половины населения предпочитает независимые СМИ и только меньше трети — государственные. В России независимые СМИ читает лишь пятая часть населения, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные.

В новом видео Media IQ рассказывает, почему беларусы верят телевизору меньше, чем россияне.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы ушли в интернет, а более 60% россиян по-прежнему выбирают государственные СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чему нас учит опыт человечества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика