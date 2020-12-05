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ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков
Источник материала: UDF
Фото: Dolores Ochoa / AP
Из 53 государств-членов за решение проголосовали 27 стран, в том числе США и государства ЕС, против высказались 25, включая Россию и Китай, а одна страна — Украина — воздержалась от голосования, пишет The New York Times.
Как сказано в заявлении (
В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.
NYT отмечает, что принятое решение благотворно скажется на исследованиях и применении каннабиса в медицинских целях. Эксперты при этом считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля.
23 ноября президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В принятом документе либерализацию и легализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности.
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В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.
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