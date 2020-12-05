Источник материала: UDF



Фото: Dolores Ochoa / AP

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

Из 53 государств-членов за решение проголосовали 27 стран, в том числе США и государства ЕС, против высказались 25, включая Россию и Китай, а одна страна — Украина — воздержалась от голосования, пишет The New York Times.Как сказано в заявлении () комиссии ООН, базирующейся в Вене, каннабис для медицинских целей исключили из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этот список входят вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например, героин. Решение приняли на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, сделанных в январе 2019 года.В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.NYT отмечает, что принятое решение благотворно скажется на исследованиях и применении каннабиса в медицинских целях. Эксперты при этом считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля.23 ноября президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В принятом документе либерализацию и легализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности.