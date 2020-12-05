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ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков

05.12.2020 06:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ООН исключила марихуану из списка опасных наркотиков
Фото: Dolores Ochoa / AP
Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по наркотическим средствам решила исключить медицинскую марихуану и ее производные из категории самых опасных наркотиков в мире.

Из 53 государств-членов за решение проголосовали 27 стран, в том числе США и государства ЕС, против высказались 25, включая Россию и Китай, а одна страна — Украина — воздержалась от голосования, пишет The New York Times.

Как сказано в заявлении (.pdf) комиссии ООН, базирующейся в Вене, каннабис для медицинских целей исключили из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. В этот список входят вещества, на которые распространяется строжайший контроль, например, героин. Решение приняли на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, сделанных в январе 2019 года.

В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

NYT отмечает, что принятое решение благотворно скажется на исследованиях и применении каннабиса в медицинских целях. Эксперты при этом считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля.

23 ноября президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. В принятом документе либерализацию и легализацию наркотиков в России приравняли к угрозе национальной безопасности.
 
 
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В то же время марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть она подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.
 
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