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Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре
Источник материала: БДГ
Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских властей может быть введен уже в середине декабря. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
Как пишет
«Внешнеполитическая служба ЕС должна получать информацию о замораживании активов. Однако решения об их замораживании - это компетенция властей отдельных государств ЕС. После заморозки активов они предоставят информацию [Брюсселю]. Однако передача информации о заморозке активов не происходит в реальном времени, это длительный процесс», - сказал источник, отметив, что ЕС уверен в действенности санкций.
Напомним, что санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
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Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских властей может быть введен уже в середине декабря. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.
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