Третий пакет санкций ЕС в отношении властей Беларуси могут ввести уже в декабре

Третий пакет санкций Евросоюза против белорусских властей может быть введен уже в середине декабря. Об этом сообщил журналистам источник в институтах ЕС.

Как пишет ТАСС , третий санкционный пакет разрабатывают уже сейчас, ввести его смогут довольно быстро. При этом неясно, работают ли введенные ранее санкции ЕС в отношении отдельных белорусских чиновников.

«Внешнеполитическая служба ЕС должна получать информацию о замораживании активов. Однако решения об их замораживании - это компетенция властей отдельных государств ЕС. После заморозки активов они предоставят информацию [Брюсселю]. Однако передача информации о заморозке активов не происходит в реальном времени, это длительный процесс», - сказал источник, отметив, что ЕС уверен в действенности санкций.