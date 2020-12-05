BMW снес светофор в центре Минска. А где водитель?

Источник материала: Onliner

Наш читатель рассказал корреспонденту Onliner об аварии, которая произошла ночью на пересечении улиц Бобруйская и Свердлова в центре Минска, недалеко от железнодорожного вокзала. Автомобиль BMW снес светофор. У автомобиля разбита передняя часть, со светофором все совсем плохо.

— Водителя на месте ДТП уже не было, только знак аварийной остановки стоял, и в машине работала аварийная сигнализация. Все подушки выстрелили, следов крови я не видел, — рассказал наш читатель, видевший последствия аварии.





То, что водителя не было на месте происшествия, дает пространство для догадок и различных версий. Его могли увезти на медицинское освидетельствование, к примеру, либо доставить в больницу для оказания помощи. Эти версии пока кажутся более реальными, чем предположение, что водитель мог оставить место ДТП.

В салоне автомобиля, к слову, остался регистрационный знак (3 регион — Гомельская область).









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