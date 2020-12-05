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Топ-5 квартир с отделкой стоимостью до тысячи долларов за «квадрат» в радиусе 10 км от Минска
Источник материала: Tut.by
Цены на квартиры в Минске все еще кусаются. Тем же, кому хочется столичной жизни и при этом не переплачивать за квадратные метры, можно рассмотреть альтернативный вариант — жилье в ближайшем пригороде. Нашли несколько квартир с хорошей отделкой в современных многоэтажных домах, расположенных не дальше 10 км от МКАД, с ценой за «квадрат» до тысячи долларов.
Трехкомнатная квартира в аг. Прилуки, 924 доллара за «квадрат», 5,7 км от МКАД
Квартира расположена в современном кирпичном 6-этажном доме 2016 года постройки. Общая площадь жилья — 70,9 кв. м, кухни — 12,5 кв. м, ванной комнаты — 5,5 кв. м. Еще один плюс — высокие, 3,02 м, потолки. Есть застекленная лоджия.
В квартире сделан современный ремонт. На кухне есть вся необходимая техника, включая посудомоечную машину.
Приятный бонус — огороженная шлагбаумом парковка. Если у новых владельцев не будет авто, до Минска можно будет добираться на маршрутках и автобусе, которые ходят каждые 10 минут. Но и в агрогородке инфраструктура достаточно развитая: есть сады, школа, магазины, банки, аптеки, а в самом доме — кружки для детей.
Продают квартиру за 65500 долларов.
Трехкомнатная квартира в аг. Колодищи, 926 долларов за «квадрат», 8,2 км от МКАД
Квартира расположена в каркасно-блочном 5-этажном доме 2014 года постройки. Общая площадь жилья — 102,5 кв. м, кухни — 11,6 кв. м. Есть два застекленных балкона. Приятный бонус — наличие гардеробной комнаты.
Дом находится, как сказано в объявлении, в 15 минутах езды до метро "Уручье". Двор — зеленый, территория — за шлагбаумом, с велопарковкой. Напротив дома — лес. В шаговой доступности есть магазин.
Квартиру продают за 94900 долларов.
Трехкомнатная квартира в аг. Большевик, 927 долларов за «квадрат», 4,6 км от МКАД
Квартира расположена в панельном 5-этажном доме 2011 года постройки. Общая площадь жилья — 79,8 кв. м, кухни — целых 13,4 кв. м. Есть две застекленные лоджии, кладовка. Также в подъезде на каждом этаже оборудованы дополнительные места хранения.
В комнатах на полу уложен ламинат. Установлены стеклопакеты. Окна квартиры выходят на две стороны. Также в объявлении сказано, что «есть собственная котельная, у вас всегда будет горячая вода, и вы сами будете регулировать отопление в квартире».
Возле дома «всегда есть места для парковки». В агрогородке есть школа, детский сад, амбулатория, магазины, дом творчества, церковь, Дом быта, тренажерный зал. С Минском налажено отличное транспортное сообщение.
Квартиру продают за 73999 долларов.
Двухкомнатная квартира в аг. Прилуки, 983 доллара за «квадрат», 5,7 км от МКАД
Квартира расположена в панельном 9-этажном доме 2016 года постройки в ЖК «Весёлка». Общая площадь жилья 63,6 кв. м, кухни — 9,8 кв. м. Есть застекленная лоджия. Известно также, что есть «подвал в квартире (на всю ширину лоджии)».
Квартира готова для проживания. Сделан аккуратный косметический ремонт, установлена встроенная мебель.
Возле дома есть детская площадка, места для отдыха, парковка. Если машины нет, до города можно добраться за 15−20 минут на автобусе или маршрутке, транспорт здесь ходит регулярно. В самом агрогородке есть детские сады, магазины, почта, аптека, служба быта, а в пяти минутах ходьбы от дома — Дворцово-парковый комплекс Чапских.
Продают квартиру за 62500 долларов.
Двухкомнатная квартира в аг. Лесной, 997 долларов за «квадрат», 6,8 км от МКАД
Квартира расположена в панельном 9-этажном доме 2005 года постройки. Общая площадь жилья — 72,7 кв. м. Есть застекленная лоджия и большая кладовка.
В квартире сделан аккуратный ремонт. Есть встроенные мебель и техника. В совмещенном санузле есть джакузи. В объявлении объект презентуется как квартира для VIP.
Пишут также, что дом находится в очень зеленом районе, рядом — остановка. В агрогородке развитая инфраструктура.
Продают квартиру за 72500 долларов.
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Подборка квартир, готовых для проживания, в ближайшем пригороде столицы, стоимостью до 1000 долларов за 1 кв. м.
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