Топ-5 квартир с отделкой стоимостью до тысячи долларов за «квадрат» в радиусе 10 км от Минска

Источник материала: Tut.by

Цены на квартиры в Минске все еще кусаются. Тем же, кому хочется столичной жизни и при этом не переплачивать за квадратные метры, можно рассмотреть альтернативный вариант — жилье в ближайшем пригороде. Нашли несколько квартир с хорошей отделкой в современных многоэтажных домах, расположенных не дальше 10 км от МКАД, с ценой за «квадрат» до тысячи долларов.

Трехкомнатная квартира в аг. Прилуки, 924 доллара за «квадрат», 5,7 км от МКАД

Квартира расположена в современном кирпичном 6-этажном доме 2016 года постройки. Общая площадь жилья — 70,9 кв. м, кухни — 12,5 кв. м, ванной комнаты — 5,5 кв. м. Еще один плюс — высокие, 3,02 м, потолки. Есть застекленная лоджия.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире сделан современный ремонт. На кухне есть вся необходимая техника, включая посудомоечную машину.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Приятный бонус — огороженная шлагбаумом парковка. Если у новых владельцев не будет авто, до Минска можно будет добираться на маршрутках и автобусе, которые ходят каждые 10 минут. Но и в агрогородке инфраструктура достаточно развитая: есть сады, школа, магазины, банки, аптеки, а в самом доме — кружки для детей.

Продают квартиру за 65500 долларов.



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира в аг. Колодищи, 926 долларов за «квадрат», 8,2 км от МКАД

Квартира расположена в каркасно-блочном 5-этажном доме 2014 года постройки. Общая площадь жилья — 102,5 кв. м, кухни — 11,6 кв. м. Есть два застекленных балкона. Приятный бонус — наличие гардеробной комнаты.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом находится, как сказано в объявлении, в 15 минутах езды до метро "Уручье". Двор — зеленый, территория — за шлагбаумом, с велопарковкой. Напротив дома — лес. В шаговой доступности есть магазин.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартиру продают за 94900 долларов.



Фото: realt.by

Трехкомнатная квартира в аг. Большевик, 927 долларов за «квадрат», 4,6 км от МКАД

Квартира расположена в панельном 5-этажном доме 2011 года постройки. Общая площадь жилья — 79,8 кв. м, кухни — целых 13,4 кв. м. Есть две застекленные лоджии, кладовка. Также в подъезде на каждом этаже оборудованы дополнительные места хранения.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В комнатах на полу уложен ламинат. Установлены стеклопакеты. Окна квартиры выходят на две стороны. Также в объявлении сказано, что «есть собственная котельная, у вас всегда будет горячая вода, и вы сами будете регулировать отопление в квартире».



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Возле дома «всегда есть места для парковки». В агрогородке есть школа, детский сад, амбулатория, магазины, дом творчества, церковь, Дом быта, тренажерный зал. С Минском налажено отличное транспортное сообщение.

Квартиру продают за 73999 долларов.



Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира в аг. Прилуки, 983 доллара за «квадрат», 5,7 км от МКАД

Квартира расположена в панельном 9-этажном доме 2016 года постройки в ЖК «Весёлка». Общая площадь жилья 63,6 кв. м, кухни — 9,8 кв. м. Есть застекленная лоджия. Известно также, что есть «подвал в квартире (на всю ширину лоджии)».



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Квартира готова для проживания. Сделан аккуратный косметический ремонт, установлена встроенная мебель.



Фото: realt.by

Возле дома есть детская площадка, места для отдыха, парковка. Если машины нет, до города можно добраться за 15−20 минут на автобусе или маршрутке, транспорт здесь ходит регулярно. В самом агрогородке есть детские сады, магазины, почта, аптека, служба быта, а в пяти минутах ходьбы от дома — Дворцово-парковый комплекс Чапских.

Продают квартиру за 62500 долларов.



Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира в аг. Лесной, 997 долларов за «квадрат», 6,8 км от МКАД

Квартира расположена в панельном 9-этажном доме 2005 года постройки. Общая площадь жилья — 72,7 кв. м. Есть застекленная лоджия и большая кладовка.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В квартире сделан аккуратный ремонт. Есть встроенные мебель и техника. В совмещенном санузле есть джакузи. В объявлении объект презентуется как квартира для VIP.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Пишут также, что дом находится в очень зеленом районе, рядом — остановка. В агрогородке развитая инфраструктура.

Продают квартиру за 72500 долларов.



Фото: realt.by