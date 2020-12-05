«Уроки фарси»: 9 из 10. Фильм, у которого есть все шансы на «Оскар»

Источник материала: Tut.by

В начале зимы белорусский оскаровский комитет назвал фильм, который представит страну на «Оскаре». Им стала картина «Уроки фарси» Вадима Перельмана. За спиной у ленты — премьера на Берлинале и скромный прокат в минских кинотеатрах. AFISHA.TUT.BY заскочила на последний сеанс фильма в Silver Screen и рассказывает, насколько он белорусский и почему «Оскар» почти у него в кармане.



Кадр из фильма

«Уроки фарси» появились в медийном поле достаточно давно. Мировая премьера прошла в феврале во внеконкурсе одного из самых престижных кинофестивалей — Берлинале. Картина должна была открывать минский «Лістапад»: судя по залу, выкупленному на 100%, столичный зритель был сильно заинтригован. После внезапной отмены фестиваля фильм на три недели поселился в минских кинотеатрах, но, ни разу не став лидером проката, особого фурора не вызвал. Новую волну интереса к нему запустила как раз номинация на соискание «Оскара». Но в ближайшее время, увы, картину увидеть не удастся.

«Уроки фарси» — проект копродукционный. Он снимался российскими и немецкими студиями при поддержке «Беларусьфильма». У руля проекта стоял американский режиссер украинского происхождения Вадим Перельман, набивший руку на российских сериалах «Пепел» и «Измены». В этот раз он адаптирует рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка». «Основано на реальных событиях» — сообщает заглавный титр.

По дороге на расстрел бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье отдает товарищу по несчастью половину бутерброда в обмен на книгу, написанную на фарси. Чтобы спастись от неминуемой смерти, парень выдает себя за перса, тряся перед нацистами томиком на персидском, хотя сам по фарси — ни в зуб ногой. С доброй долей скепсиса немцы таки готовы сохранить ему жизнь: их начальник Клаус Кох как раз подыскивал перса, чтобы выучить фарси. Его перевозят в неназванный европейский концлагерь. Так завязывается странная дружба между евреем и немцем, узником и тюремщиком.

Снимать фильм о Холокосте в 2020 году и пытаться удивить им европейскую публику — задачка не из простых. Да и зачем, если уже сняты «Список Шиндлера», «Пианист» и недавний «Сын Саула». Но «Уроки фарси» органично вписываются в этот ряд, не стесняясь попросить культовых товарищей подвинуться. На удивление, фильм Перельмана снят с нового ракурса, и фиксирует он в первую очередь не зверства нацистского режима, а в чем-то даже трогательные взаимоотношения между жертвой и карателем.



Кадр из фильма

Чтобы спасти жизнь, Жилю приходится буквально стирать свою идентичность, предавать свой язык и народ, закрывать подушкой уши, слыша перешептывания других евреев перед расстрелом. На экране нет рек крови, но этот жгучий внутренний конфликт пугает куда больше. Все два часа фильма вдумчивый зритель проведет в состоянии дискомфорта, а потом разразится долгожданным катарсисом. Белорусу эта тема так вообще — как соль на рану: многие вспомнят, как стыдились говорить на белорусском языке, чтобы не показаться «мужыком». А у кого-то будут напрашиваться параллели с тем, как, будучи за границей, порой приходится выдавать себя за русского, чтобы не учить иностранца географии.

Любопытно наблюдать за социальной каруселью «Уроков фарси». На экране 1942 год, немцы манерно обсуждают победу в войне за бокалом игристого, а евреи — в фильме их называют «бандой предателей» — гнут спины на кухне, чтобы быть избитыми палками, а после смиренно поднять руки на расстреле. Но немец Клаус уже тогда учит фарси, что не очень-то патриотично: видимо, он уже успел разочароваться в начавшейся войне и планирует сбежать в Тегеран, чтобы стереть свою «немецкость» и перелистнуть страницу варварств. Но финал все расставит на свои места: одним — Нюрнберг, другим — вечная память. Внимательные увидят рифмы с современностью.



Кадр из фильма

Кроме близкого для Беларуси вопроса о билингвизме и титра In Association with Belarusfilm, с виду белорусского в картине почти ничего нет. Это безупречная голливудская картинка, окутанная дымкой, в объективе талантливого российского оператора Владислава Опельянца. Но на деле съемки проходили по большей части как раз на территории Беларуси, часть сцен снимались в Бобруйске и на натурной площадке «Беларусьфильма». Белорусским актерам нашлось место только в массовке, а главные роли достались аргентинцу Науэлю Пересу Бискаярту (Жиль) и немцу Ларсу Айдингеру (Клаус), звездам у себя на родине. Поэтому можно ли считать кино белорусским — большой вопрос.

Выдвижение на «Оскар» за лучший иностранный фильм от Беларуси должно вызвать у авторов серьезные ожидания. Во-первых, драмы о Холокосте («Ида», «Сын Саула») уже становились лауреатами конкурса. Во-вторых, сделано кино без заметных изъянов, с технической точки зрения оно по-голливудски выверено. В-третьих, это вполне зрительский фильм, его продвижением занимался десяток мощнейших продюсеров, в их числе — Илья Стюарт и Тимур Бекмамбетов. В-четвертых, извините за смелость, Беларусь в этом году как никогда на слуху, и хотя по идее «Оскар» ни разу не о политике, американская академия наверняка будет отсматривать конкурсанта от Беларуси с пристальным вниманием.



Кадр из фильма

93-я церемония вручения премий «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года, войдет ли фильм в шорт-лист премии, обычно становится известно за несколько месяцев до церемонии. «Уроки фарси» выйдут весной 2021 года на «КиноПоиск HD».