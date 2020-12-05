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Bloomberg включил Тихановскую в топ-50 людей года
Источник материала: Навiны
Всемирно известное агентство Bloomberg представило
Рейтинг составлялся по пяти номинациям: бизнес, развлечения, финансы, наука и технологии, а также политика.
В последнюю категорию попала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
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Всемирно известное агентство Bloomberg представило топ-50 людей, сыгравших видную роль в уходящем году.
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