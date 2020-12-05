«Выбор покупателей». Какие ноутбуки нравятся в Беларуси пользователям известного сайта

Источник материала: Tut.by

До новогодних и рождественских праздников остается чуть больше месяца. Лучше задуматься о выборе подарков уже сейчас. Каталог KUPI.TUT.BY базируется на «Яндекс.Маркете», в котором некоторые товары попадают в категорию «Выбор покупателей». Мы посмотрели, какие ноутбуки оказались в этом списке.

Еще несколько деталей: регионом мы выбрали Минск, товары — в нашем случае лэптопы — отсортировали по популярности. Девайсов с пометкой «Выбор покупателей» оказалось довольно много, большинство — от одних и тех же производителей. Остановились на тех, которые в списке были выше (то есть популярнее) остальных. Если у ноутбука было несколько конфигураций с разным «железом», то останавливались на тех, что обозначались графой «популярное предложение».





Эта модель отличается экраном на 14 дюймов (IPS, Full HD), пластиковым корпусом с элементами из алюминия, а также достаточно производительной «начинкой». Так, процессором выступает Intel Core i5 1035G1. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной на SSD-накопителе — 256 ГБ. «Графика», правда, встроенная, а не дискретная. В активе также батарея на 57 Вт/ч — производитель заявляет, что заряда хватит до 11 часов. Есть слот для подключения карт памяти, а также USB-C, полноразмерный HDMI и два USB-A.

К плюсам в отзывах покупатели относят зарядку именно через порт USB-C, приемлемую автономность, а также встроенный в кнопку включения сканер отпечатков пальцев. К минусам относят недостаточно качественные динамики, «среднюю» веб-камеру, а также небольшие засветы по краям панели.





У этого лэптопа, как и у других в подборке, существует несколько конфигураций. Графой «популярное предложение» отмечен вариант с дисплеем разрешения Full HD (14 дюймов, IPS), процессором Intel Core i5 10210U, 8 ГБ оперативки и 512 ГБ постоянного хранилища на SSD-накопителе.

Графический процессор, правда, встроенный, а поверхность экрана — глянцевая, а не матовая. Батарея — на 47 Вт/ч, сам ноутбук весит немногим меньше 1,4 килограмма. В активе слот для чтения карт памяти, два USB-A, один USB-C, а также HDMI. Не отказались и от сканера отпечатков пальцев, необходимого для работы функции разблокировки.

В отзывах покупатели хвалят относительно компактные размеры (аппарат удобно брать с собой), качественный экран, время работы без подзарядки. С тачпадом ситуация неоднозначная. Половине юзеров он нравится, половине — нет. Кому-то не хватило портов USB, еще кто-то пожаловался на то, что зарядка происходит не через порт USB-C.





«Популярным предложением» стал лэптоп с таким набором характеристик: дисплей с матрицей TN+Film на 15,6 дюйма (Full HD), процессор AMD Ryzen 5 3500U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища на SSD-диске. Но опять же: видеокарта — встроенная, а еще в этой конфигурации не предустановлена ОС. Зато в активе три USB-A, HDMI и LAN-порт для проводного интернета. Правда, от слота под карты памяти решили отказаться. И батарея не самая емкая — на 36 Вт/ч.

В отзывах лестно отзываются о клавиатуре лэптопа. Юзеры говорят, что модель хорошо подходит для офисной работы. К минусам относят «приглушенную цветопередачу экрана» и маркий корпус.





Первая и единственная в подборке игровая модель. Скажем прямо: стоит лэптоп немало. Модификация «популярного предложения» оценивается в 2,8 тысячи рублей. За эти деньги предлагают процессор Intel Core i5 10300H, 256 ГБ памяти на SSD-диске, всего 8 ГБ оперативной памяти и уже не самую новую видеокарту (к счастью, дискретную) NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Правда, в активе важная фишка: экран (15,6 дюйма, Full HD) с частотой обновления 144 Гц. А также клавиатура с RGB-подсветкой и современный модуль Wi-Fi 6.

В комментариях пользователи хвалят систему охлаждения ноутбука, возможность самостоятельно добавить оперативной памяти, а также громкие динамики. Минусы такие: малый угол открытия экрана, для кого-то три порта USB-А оказалось недостаточно. А еще в лэптопе нет веб-камеры.





Еще одна дорогая модель, которую обычно выбирают в корпоративном сегменте. Во многом — за счет интеграции дополнительных функций для обеспечения приватности.

На официальном сайте производителя указывается, что интегрированный «дискретный модуль доверительной платформы TPM 2.0 обеспечивает шифрование всех данных». Кроме того, по заверениям компании, ноутбук «протестирован на соответствие стандартам Министерства обороны США, устойчив к ударам, падениям и влаге».

Наша конфигурация также включает экран на 14 дюймов (IPS, Full HD), процессор Intel Core i5 10210U, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти (на SSD). Батарея — 45 Вт/ч. На полном заряде, в теории, аппарат выдерживает до 12 часов без подзарядки. В реальной жизни показатель, скорее всего, чуть проще. Да и весит лэптоп немало — немного больше 1,7 килограмма.

Портов, правда, в достатке: есть несколько USB-A, HDMI, USB-C, порт для подключения проводного интернета. И важно понимать: в зависимости от конкретной конфигурации ОС может как быть предустановлена, так и нет.