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Что случилось с валютой

05.12.2020 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (30 ноября — 4 декабря) на БВФБ зафиксировала падение одной и роста четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Что случилось с валютой
Фото ru.freepik.com

По итогам пятидневки упал:

  • доллар — на 0,012 пункта (с 2,5817 до 2,5697 белорусского рубля).

Рост продемонстрировали:

  • евро — на 0,0451 пункта (с 3,0794 до 3,1245 белорусского рубля);
  • российский рубль — на 0,0559 пункта (с 3,4056 до 3,4615 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый — на 0,1262 пункта (с 6,8639 до 6,9901 белорусского рубля за 10 злотых);
  • гривна — на 0,0169 пункта (с 9,0697 до 9,0866 белорусского рубля за 100 гривен).

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Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (30 ноября — 4 декабря) на БВФБ зафиксировала падение одной и роста четырех иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.
 
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