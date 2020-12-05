Россия отказалась подписывать призыв ОБСЕ к Беларуси о проведении инклюзивного диалога

По мнению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «инклюзивный национальный диалог» в Беларуси пойдет на пользу нашей стране.





В специальном заявлении, которое подписали представители 37 государств (Россия не вошла в их число), сказано, что данный шаг станет залогом «безопасного, демократического и процветающего будущего» страны.