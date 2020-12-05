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Россия отказалась подписывать призыв ОБСЕ к Беларуси о проведении инклюзивного диалога

05.12.2020 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «инклюзивный национальный диалог» в Беларуси пойдет на пользу нашей стране.

Россия отказалась подписывать призыв ОБСЕ к Беларуси о проведении инклюзивного диалога

В специальном заявлении, которое подписали представители 37 государств (Россия не вошла в их число), сказано, что данный шаг станет залогом «безопасного, демократического и процветающего будущего» страны.

 
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По мнению Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, «инклюзивный национальный диалог» в Беларуси пойдет на пользу нашей стране.
 
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