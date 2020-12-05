Выбираем народный автомобиль 2020 года на «Автобарахолке»!

Источник материала: Onliner

До конца 2020-го меньше четырех недель. Хлопотный выдался год, и все надеются, что 2021-й принесет больше хороших вестей. Но еще не поздно сделать что-то хорошее и в уходящем году. Мы периодически проводим конкурсы «Автомобиль года», где выбираем лучшие модели, продающиеся на белорусском рынке. Подавляющее большинство наших соотечественников пока еще покупают подержанные авто, поэтому подобные конкурсы правильнее проводить с участием не только новых машин. На нашей «Автобарахолке» продаются как новые, так и подержанные автомобили, поэтому давайте выберем лучшее авто 2020 года именно там! Сейчас расскажем подробности.

Конкурс мы проведем в четыре этапа и в итоге получим пять победителей в следующих номинациях: лучший SUV, лучший седан, лучший универсал, лучший хетчбэк и лучший электромобиль. На первом этапе (сегодня) мы определимся с маркой для каждой из номинаций. Вы сами выберете, кроссоверы какого производителя лучшие на нашем рынке, кто предлагает лучшие универсалы и т. д. Мы отобрали десять брендов для каждой категории по количеству объявлений за 2020 год (в том числе те, что ушли в архив или закрыты).

На втором этапе (12 декабря) вы проголосуете за конкретные модели для каждой номинации. На третьем (19 декабря) мы с вами выберем поколение модели, если это будет необходимо (если вышедшая в полуфинал модель вообще имеет разные поколения). Ну а в финале (26 декабря) на суд публике будут отданы конкретные объявления — мы выберем верхние (т. е. наиболее актуальные) автомобили в каждой номинации. Погнали! Сегодня выбираем лучших производителей.

Лучший SUV

Кроссоверы — наше все. Это самый востребованный кузов в последние годы, и кажется, что тенденция не изменится, даже когда мы пересядем на электрические автономные повозки. На «Автобарахолке» продается более 5,5 тысячи вседорожников. Больше, чем универсалов или даже хетчбэков. Для отбора десяти марок в данной номинации мы порылись в базе данных за 2020 год и выбрали наиболее популярные бренды в сегменте «Вседорожники», которые продавались на территории Беларуси (это важно!) в текущем году. Поэтому если вы не нашли в списке любимую марку, это лишь означает, что ее популярность на рынке ниже, чем у представленных в опросе.

Немножко интересной статистики. Раз уж мы подняли статистику за год, поделимся с вами интересными наблюдениями. Наиболее популярным кроссовером на «Автобарахолке» в 2020-м был BMW X5 (всех поколений). В этом году 512 белорусов пытались продать «икса» на нашем сайте. На втором месте (никогда не догадаетесь) — Hyundai Santa Fe (322). Далее идут Kia Sportage (288), Nissan Qashqai (282), Toyota RAV4 (269) и Mercedes ML (239). Как думаете, вседорожники какой популярной марки лучшие на нашем рынке?

Лучший производитель SUV

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Лучший седан

Когда-то давно седан был едва ли не единственным типом кузова на рынке. В 1990-х в Беларусь из-за границы приехали десятки тысяч 4-дверных Audi, BMW, Ford, Mercedes, Volkswagen и пр. Многие из них до сих пор катаются по дорогам и продаются через «Автобарахолку». На седаны приходится практически треть объявлений. В настоящий момент в базе данных почти 10 тысяч таких машин! Пока старые «бочки» и «сигары» способны передвигаться своим ходом, никакие бюджетные кроссоверы не изменят статистику, в которой седаны лидируют много лет подряд.

Немножко интересной статистики. В топ-10 наиболее популярных моделей в Беларуси семь являются седанами. Чаще всего наши соотечественники выставляют на продажу 4-дверные BMW 5-Series, Volkswagen Passat, BMW 3-Series, Audi A6, Ford Mondeo, Opel Vectra и Mercedes E-Class. При этом премиальные седаны наиболее востребованы у покупателей. По количеству кликов на кнопки «Показать телефон» или «Написать продавцу» лидируют объявления о продаже BMW 5-Series, Mercedes E-Class, BMW 7-Series и BMW 3-Series. Вот что значит страна любителей премиума и роскоши! Давайте поскорее выберем лучшего производителя популярных седанов, продающихся на нашем рынке.

Лучший производитель седанов

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Лучший универсал

Картошка с дачи сама себя не привезет, поэтому универсалы все еще популярны на рынке подержанных авто. Более того, мы уверены, что среди новых машин данный тип кузова тоже был бы более востребован, если бы дилеры предлагали доступные варианты. Достаточно взглянуть на объемы продаж Lada Vesta SW. Сейчас на «Автобарахолке» продается почти 4,5 тысячи универсалов. Если сложить задние кресла, в них можно было бы загрузить весь урожай картошки Брестской области!

Немножко интересной статистики. Доля новых дизельных машин на нашем рынке ничтожна, а вот среди подержанных авто модели на тяжелом топливе все еще востребованы. Например, дизельных универсалов на «Автобарахолке» в 2020 году продавалось вдвое больше, чем бензиновых. А единственным электрическим универсалом является китайский BYD E6 I. Универсалы какой марки, по-вашему, достойны выхода в финал «Автомобиля года»?

Лучший производитель универсалов

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Лучший хетчбэк

Примерно 5 тысяч хетчбэков ищут своих владельцев на «Автобарахолке». Большинство из них приехали в Беларусь в конце 1990-х и в первое десятилетие ХХI века. Для города это наиболее удобный тип кузова, и даже жалко, что доступных хетчбэков на рынке уже почти не осталось. Вместо калужского Polo Sedan предыдущего поколения многие автолюбители предпочли бы взять обычный 2-объемный хетчбэк, в который, сложив задний диван, можно загрузить два велосипеда. Да и выглядят хетчбэки, как правило, более привлекательно по сравнению с седанами В-класса.

Немножко интересной статистики. Самым популярным хетчбэком на «Автобарахолке» является Volkswagen Golf, хотя в 2020-м в объявлениях было почти столько же предложений о продаже Opel Astra. Но «Астра» чаще «Гольфа» имеет другой кузов (седан или универсал). Третье место на нашем сайте занимает Ford Mondeo, а замыкают пятерку Opel Vectra и Renault Laguna. Какая компания лучше всех делала хетчбэки?

Лучший производитель хетчбэков

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Лучший электромобиль

Электрокары пока еще достаточно редки на белорусском рынке, и по количеству продаваемых машин правильнее было бы вместо них сделать номинацию «Лучшее купе» или «Лучший минивэн». Но тенденцию пальцем не задушишь, и мы решили не отставать от времени. Во всех зарубежных СМИ, которые устраивают подобные рейтинги, есть категория «Лучший EV». Будет и у нас! Тем более количество продающихся на «Автобарахолке» электромобилей растет не по дням, а по часам.

Немножко интересной статистики. В 2020-м самым популярным электрокаром оставалась Tesla Model S — на территории Беларуси продавались 68 таких EV. Это на пять машин больше, чем Nissan Leaf. Но к концу года японский электромобиль начал догонять «эску». Более того, сейчас продается больше Model 3, чем Model S. Хотя если рассматривать весь год, то «троек» в РБ продавалось только 41. Пора определиться с лучшей EV-маркой 2020-го. Напомним, в топ-10 попали наиболее популярные марки электрокаров, продающихся на территории Беларуси (а не США, Китая или Нидерландов).

Лучший производитель электромобилей

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