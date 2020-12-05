Минчане круто преобразили квартиру за МКАД, чтобы сдавать ее в аренду. Сколько это стоило?

Источник материала: Onliner «На наш взгляд, опыт у нас достаточно интересный и необычный, так как практически все работы в квартире мы проводили самостоятельно. Возможно, кому-то будет интересен процесс, кого-то, вероятно, замотивирует, кого-то убережет от ошибок», — пишет наш читатель Виталий и открывает очередной этап еженедельного конкурса «Ремонт за копейку». На преображение родительской «однушки» площадью 30 квадратных метров молодые люди потратили всего 6000 рублей. Получилось стильно. Мы напоминаем, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Поучаствовать можете и вы: свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Квартира, о которой пойдет речь, долгое время сдавалась в аренду. Но после того как квартиросъемщики съехали, она несколько лет находилась в запустении и никак не использовалась. Так как квартира находится за пределами МКАД, планировалось и дальше использовать ее для сдачи в аренду, а средствами, полученными от сдачи, покрывать часть аренды квартиры в Минске. Но для поиска новых квартиросъемщиков необходимо было провести как минимум простой косметический ремонт. Интерьер морально устарел, а отделка требовала обновления. Концепция нового интерьера несла в себе идею как можно меньшего вложения средств. Вот несколько фото состояния квартиры на момент начала ремонта.





















Весь процесс ремонта превратился в некое хобби, которому были посвящены все выходные на протяжении пяти месяцев. Первым делом заменили входную дверь. Старая была деревянной, с фрамугой, заколоченной ДВП, и совершенно не представляла никакого препятствия в случае умышленного проникновения в квартиру. Дверь выбирали из бюджетного сегмента, через знакомых получилось приобрести ее по очень приятной цене. Вместе с монтажом вышло 350 р. Монтажники даже помогли нам с отделкой откосов. Для этого заранее были куплены шпатлевка и пара строительных уголков.

Далее начали освобождать пространство квартиры от старой мебели и предметов советского наследия. Хоть их было и немного, но одна старая советская стенка, занимавшая половину пространства и без того небольшой комнаты, делала невозможным проведение каких-либо работ. Для вывоза мебели мы заказали грузовое такси, которое обошлось нам в 30 р.

После освобождения пространства от старой мебели мы приступили к удалению со стен и потолка старых обоев, по количеству слоев которых можно было восстановить всю историю ремонтов в квартире. Чем чище становились стены, тем яснее перед нами представала печальная картина времен возведения данного жилфонда, когда ровные стены и углы совершенно не являлись приоритетом строительства. Некоторые участки стен пришлось просто наштукатуривать, так как они представляли из себя не привычную для нас плоскость, а округлую поверхность, напоминающую элементы интерьерного оформления домов Гауди. Для этого пригодилась оставшаяся в закромах цементная штукатурка.

Когда поверхности стен были освобождены от обоев, выполненных по многослойной технологии, пришла очередь всякого рода антресолей, встроенных шкафов и, конечно же, арки, без которых не обходилась ни одна квартира советского и постсоветского периода.













Антресоль на кухне, шкаф и арка в прихожей, деревянный потолок в ванной были беспощадно демонтированы. В прихожей впоследствии на том же месте появился новый шкаф. А вот дверь в комнату, стену в прихожей, обшитую вагонкой, двери в санузел и ванную было решено сохранить. Они в свою очередь были очищены, перекрашены и декорированы новой фурнитурой. Батареи и трубы в ванной освежили белой краской. Для этого было куплено три банки водоэмульсионной серой краски и банка белой по 0,5 л (примерно 50 р.).

Для отделки было решено выбрать обои, которые клеились прямо на загрунтованные бетонные стены. Это, наверное, была ошибка №1. Из-за неровной поверхности обои никак не удавалось аккуратно свести встык, неровности стен поначалу хорошо просматривалась даже через обои. Но несмотря на это, нам удалось сделать всё максимально аккуратно, а после высыхания неровности стен уже не бросались в глаза. Ошибка №2 — именно так можно назвать попытку выбрать обои для кухни после целого дня, проведенного за ремонтом. Уже находясь в некотором полубредовом состоянии от усталости, мы отправились в строительный магазин, чтобы следующий день сразу начать с поклейки обоев. Видимо, это и поспособствовало выбору такого необычного рисунка обоев, да и их количество было посчитано неправильно. Мы до последнего сомневались в том, что выбранные обои подойдут, но когда это стало совершенно понятно, обои были уже наклеены, а силы нас покинули…

После поклейки обоев настало время отделки потолков. Во всех помещениях, кроме прихожей, были сделаны натяжные потолки (300 р.). Это одна из немногочисленных работ, к которой привлекали подрядчика. В прихожей потолок оклеили обоями, найденными в одной из антресолей.

Для отделки пола были куплены недорогой ламинат и ПВХ-плинтус (550 р.). Электролобзик нашли у знакомых. Новое покрытие решили укладывать на старый пол. Несмотря на отсутствие опыта, укладка не вызвала никаких проблем. Очень помогали различные уроки и ролики из сети.

Плитку для санузла получилось купить на скидке в строительном супермаркете «Материк» (100 р.). Там же приобрели смесители, сантехпосуду и мебель для ванной (460 р.). Для укладки плитки было решено позвать человека, который уже не в первый раз проводит данную операцию (100 р.). Нам помог знакомый мастер, который ранее укладывал плитку в квартире родителей. В ванной и на кухонном фартуке оставили старую плитку, почистив ее и обновив фугу. Старую чугунную ванну обновили, покрыв слоем акрила (90 р.).





Далее приступили к изготовлению и монтажу встроенной мебели. Благо в этой отрасли тоже есть знакомые, которые и помогли сэкономить на шкафах-купе. Для максимальной экономии пришлось поучаствовать непосредственно в процессе транспортировки, сборки и монтажа (600 р.).

Время, проведенное за ремонтом, и силы, вложенные в этот процесс, подтолкнули нас к мысли о том, чтобы все же самим жить в этой квартире. Появление автомобиля в семье также поспособствовало принятию такого решения, т. к. добираться до города стало гораздо удобнее и быстрее.

Кухонный гарнитур, обеденный стол, обувница, светильники, карнизы и шторы были заказаны в IKEA. Стулья и зеркало для прихожей были приобретены в Jysk. Мебель для жилой комнаты и торшер были перевезены со съемной квартиры.

Стенка в санузле и отделка портала на месте арки в прихожей были спроектированы собственными силами и заказаны в Mile в виде распила ДСП. Тут также удалось сэкономить благодаря акции, по которой распил производился бесплатно. Заплатили только за материал и оклейку кромкой (примерно 100 р.). Полочку в прихожей соорудили из остатков распила и консолей, купленных в строительном магазине. Сборку всей мебели осуществляли собственными силами.

Бытовую технику выбирали из достаточно бюджетного сегмента. Холодильник и газовая плита отечественного производства, стиральная машина хоть и импортного бренда, но сделана в России. На всё потратили 1350 р.

Результатом мы довольны по сей день и еще ни разу не пожалели о том, что приняли решение остаться в этой квартире.





































Психологическим порогом вложений в ремонт для нас была сумма в $3000, что на момент проведения работ составляло приблизительно 6500 р. В итоге примерно эта сумма и была потрачена, если к цифрам, указанным в смете ниже, добавить мелочи, необходимые для жизни (посуда, коврики, полотенца и пр.).