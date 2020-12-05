Две недели с PlayStation 5. Что нравится и что раздражает? (видео)

Источник материала: Onliner Прошло чуть больше двух недель после выхода PlayStation 5 в нашем регионе. Консоль остается редкой, в свободной продаже ее почти не найти. Особенно по более-менее близкой к официальной цене: некоторые предложения улетают далеко за 2 тыс. рублей. В общем, повезло тем, кто делал предзаказ и смог получить консоль в первый день продаж. Ну а кто не из их числа, тот может особо не расстраиваться: за пару месяцев ажиотаж должен сойти на нет, и к тому времени Sony наверняка исправит большинство проблем, с которыми столкнулись первые покупатели. По крайней мере я провел с PlayStation 5 две недели и пришел к выводу, что спешить с покупкой не стоит.

Видео с подробными впечатлениями о PlayStation 5:

Тезисы:

— PlayStation 5 неплохо смотрится только при вертикальном размещении. Неспроста почти на всех официальных изображениях она именно в таком виде. Кладешь набок — получается что-то бесформенное и непонятное. Сперва казалось, что комплектная подставка реально нужна только при горизонтальной установке: в вертикальном состоянии консоль отлично чувствует себя на поверхности и без нее. Но приставка использует воздух еще и снизу, так что без подставки нарушается работа системы охлаждения. Вроде как это даже приводит к перегреву. Хотя у меня консоль простояла без подставки пару дней при активной работе, и все было нормально.

— 667 ГБ пространства, в принципе, хватает. В моем случае поместилось 12 игр и еще осталось пару десятков гигабайт под сохранения, скриншоты, видеозаписи и так далее. Большинство этих игр — для PlayStation 4 — некоторые из них и правда занимают совсем уж мало места. Но все равно необходимый минимум будет помещаться на SSD: к примеру, Mortal Kombat с FIFA для компанейских посиделок, Call of Duty либо Battlefield чисто под мультиплеер, и еще остается место под пару одиночных игр, которые сейчас проходишь.

При быстром интернете игры скачиваются за час-полтора, и хранение их на накопителе, «чтобы всегда были под рукой», напоминает хапун гречки и соли.

— У PlayStation 5 есть довольно распространенные проблемы: например, система рушится после перехода в спящий режим или слышен посторонний шум. К счастью, я с этим не столкнулся. Зато есть другие проблемы. Например, если в приводе Blu-Ray находится диск, он начинает раскручиваться без какой-либо причины. Делает он это внезапно и громко — если играть ночью и в относительной тишине, может показаться, что система пошла вразнос. Причем неважно, какой диск в приводе — той игры, которая запущена, или любой другой. Другой «косяк» — странно работают USB-порты. Иногда пропадает питание: подключенная беспроводная зарядка то активна, то нет. И геймпад DualSense порой не заряжается, хотя мигает желтым: мол, подача энергии идет. Возможно, дело в стороннем кабеле, я такую проблему не замечал.

— Sony зачем-то убрала функции, которые давно были на PlayStation 4. Так, игры и приложения уже не группируются по папкам. Еще больше удивило, что в настройках есть пункт «Веб-браузер», а вот самого браузера пока нет. Хотя логично, что если в настройках даже опции к нему доступны, то браузер должен быть сразу. На игровой консоли это не какая-то вещь первой необходимости, но все же бывает полезно.

— Интерфейс узнаваем, но требует привыкания. Переключаться между вкладками «Игры» и «Мультимедиа» можно бамперами R1/L1, что вполне логично. Но почему-то перейти таким способом к своему профилю и настройкам нельзя — только через крестовину или левый стик. Хотя эти иконки тоже находятся в верхнем ряду, просто справа, а не слева.

Есть и другие мелочи, которые касаются сугубо привычек: например, для выхода в главное меню из игры нужно удерживать кнопку PS, а не просто нажать ее, как раньше.

— С обратной совместимостью проблем не возникло. Я запускал Mortal Kombat X , Diablo 3 , Days Gone , Resident Evil 5 и еще пару игр прошлых лет — все работает отлично. Только обратная отдача DualSense не впечатляет после той, что реализована в играх именно для PlayStation 5 — это, например, Sackboy , Spider-Man: Miles Morales , Astro’s Playroom. Пока что именно в последней возможности DualSense раскрываются лучше всего. Хотя это и понятно: не просто же так игра идет бесплатно с приставкой.

— Разница по картинке между играми для PS4 на новом поколении почти не видна, но возвращаться к своей «четверке» мне уже не хочется даже для прохождения старых игр. Где-то выше fps, где-то просто приятнее играть с DualSense — по эргономике он слегка удобнее DualShock 4, который я тоже считаю крайне удачным геймпадом.

Системные ошибки, общая сырость ПО, отсутствие браузера — все это явно будет исправлено. Но пока что эти проблемы есть, и гнаться за консолью большого смысла нет. Да и эксклюзивов для нее всего ничего. Ближайшие полгода (а то и больше) можно спокойно оставаться на PlayStation 4. А там, глядишь, и цены припадут, и более надежные ревизии подъедут, и мощные игры появятся.

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