«Я так больше не могу». Самые громкие камин-ауты звезд

Источник материала: Tut.by

На этой неделе стало известно, что номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Джуно» актриса Эллен Пейдж, известная также по ролям в фильме Кристофера Нолана «Начало» и сериале «Академия Амбрелла», является трансгендерной персоной. Об этом актриса написала на своей странице в Instagram. Она пишет, что отныне просит называть ее Эллиот и обращаться "он/они".

«Я очень счастлив, что пишу это. Что я здесь. Что я дошел до этого момента в жизни. Меня переполняет благодарность людям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути. Не выразить словами, как прекрасно наконец любить себя таким, какой ты есть, и принимать себя настоящего. (…) Мне нравится, что я транс. И нравится, что я квир. И чем больше я признаю себя, чем больше мечтаю, тем больше я расцветаю. Всем транс-людям, которые сталкиваются с харассментом, ненавистью, абьюзом и угрозами физической расправы: я вижу вас. Я люблю вас и сделаю все, чтобы мир стал лучше», — написал Эллиот Пейдж в своем сообщении.

В 2014 году Эллен уже совершала камин-аут как лесбиянка. В 2018 году она сыграла свадьбу с танцовщицей Элис Портнер. «Когда я начала понемногу становиться известной, стала ощущать давление. „Никто не должен знать о твоей ориентации!“ — утверждали люди из индустрии. Более того, меня буквально принуждали надевать платья и высокие каблуки на все светские мероприятия. Как будто лесбиянки так одеваться не могут. Но я больше никому не позволю заставлять меня чувствовать себя дискомфортно», — рассказала Эллен в одном из своих самых цитируемых интервью того периода.

Многие звезды поддержали Эллиота Пейджа в его признании. Майли Сайрус, Миа Фэрроу, Алисса Милано, Патриша Аркетт высказали слова поддержки. Актриса Анна Кендрик написала: «Слова Эллиота так выразительны, они напоминают мне, что мы все можем быть храбрыми и счастливыми, даже когда нам страшно. И особенно в этом году подобное напоминание — это такой подарок. Посылаю любовь, любовь, похвалу благодарность и добрые пожелания».

Стоит отметить, что в последнее время индустрия все лояльнее относится к камин-аутам и это не становится какой-то невероятной сенсацией. Так, Netflix сразу сообщил, что поменяет имя на всех проектах Пейдж. Но такое отношение к громким заявлениям знаменитостей еще недавно ставило под вопрос их дальнейшую карьеру. Одним из первых свою бисексуальность публично признал знаменитый музыкант Элтон Джон, который до брака со своим нынешним партнером Дэвидом Фернишем состоял в романтических отношениях с женщиной. В 1988 году в прямом эфире радиопередачи актер Иэн Маккеллен, позже сыгравший волшебника Гэндальфа во «Властелине колец», рассказал о своей гомосексуальности. Его примеру впоследствии последовали такие знаменитости, как Том Форд, Стивен Фрай, Рики Мартин и генеральный директор Apple Тим Кук.

Кейтлин Дженнер

Американская телезвезда и спортсменка, которая завоевала олимпийское золото дважды, решила поделиться с миром своими откровениями в 2015 году — ее камин-аут стал, пожалуй, одним из самых громких в истории. Она появилась на обложке Vanity Fair и дала изданию большое интервью, в котором заявила, что является трансгендером, и подробно описала свою историю «перехода». Напомним, до операций по смене пола Кейтлин была мужчиной по имени Уильям Брюс Дженнер (и по совместительству отчимом Ким Кардашьян). Однако она всегда чувствовала себя женщиной: этот внутренний и внешний диссонанс нередко навевал Кейтлин мысли о самоубийстве, когда она еще была в теле мужчины. «Я так больше не могу, — сказала она в 2015 году. — Я женщина во всех отношениях. Мой мозг думает гораздо больше с женской точки зрения, чем с мужской».

Сэм Смит

Британский певец Сэм Смит много лет позиционировал себя как открытый гомосексуалист и профеминист, однако в 2019 году он сделал новое заявление. Во время шоу I Weigh Interviews он признался, что он «не мужчина или женщина». «Я ощущаю себя кем-то посередине», — пояснил музыкант. Смит добавил, что воспринимает себя как человека, не принадлежащего ни к одному из двух гендеров. «Каждый из нас представляет собой смесь разных вещей. Вы — ваше собственное уникальное творение», — говорит он. Во время интервью певец также дал понять, что предпочитает использовать местоимение «они» (вместо «он» или «она»).

Кристен Стюарт

Звезда вампирской саги «Сумерки» Кристен Стюарт в общем-то никогда не скрывала свою ориентацию и всегда была ярой защитницей прав ЛГБТ-сообщества. Правда, до поры до времени никто и не подозревал, что Кристен предпочитает женщин, ведь сначала она четыре года встречалась с коллегой по «сумеречной» саге Робертом Паттинсоном. Однако когда эти отношения закончились, Кристен нашла новую любовь в лице своей бывшей ассистентки Алисии Каргайл. Папарацци то и дело ловили девушек вместе, и те вовсе не скрывались от репортеров. Публично же актриса не комментировала этот роман, справедливо полагая, что всем и так все понятно. Лишь в 2016 году Стюарт решила сделать заявление, которое можно считать ее официальным камин-аутом. После Алисии, с которой актриса то сходилась, то расставалась в течение двух лет, у Стюарт был короткий роман с французской певицей Соко и бывшей возлюбленной Кары Делевинь Энни Кларк. На ее карьеру признание негативно не повлияло: она по-прежнему является одной из самых востребованных актрис и продолжает активно сниматься в кино. Последний фильм Стюарт («Самое счастливое время года») как раз о проблемах ЛГБТК+ персон, история строится вокруг того, как две девушки, находящиеся в отношениях, отправляются на Рождество к родителям одной из них, которые не в курсе ориентации своей дочери.

Майли Сайрус

Американская певица совершила камин-аут, когда ей было 22 года, и рассказала, что еще в детстве осознала, что отличается от гетеросексуальных людей, но долгое время не могла понять свою идентичность. Сегодня она позиционирует себя как пансексуалку. «Всю свою жизнь я пыталась осознать свой пол и сексуальность, — говорит она. — Мне никогда не нравился ярлык „бисексуал“, потому что он имеет свои рамки и ограничения. Для меня же никогда не имело значения, является ли человек мужчиной или женщиной».

Сара Полсон

Камин-аут Сары Полсон был незапланированным. В 2005 году актриса состояла в отношениях со своей коллегой Черри Джонс, которую номинировали на премию «Тони». На церемонию награждения они пришли вместе, но своих чувств на публике не проявляли — по крайней мере до объявления победителей. Как рассказывала Сара Полсон, после того как ее возлюбленная получила награду, она не смогла сдержать своих эмоций и поцеловала ее. «Тогда все и раскрылось, — добавила актриса. — В тот момент я даже не задумалась об этом. Я просто вела себя как любой другой человек, возлюбленный которого только что получил престижную актерскую награду». «Что мне надо было сделать? — с улыбкой говорит Полсон. — Похлопать ее по спине и сказать: „Отличная работа, подруга“? Мне не пришло в голову сделать что-либо другое кроме того, что я тогда сделала».