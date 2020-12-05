Фильтры против реальности. Блогеры устроили флешмоб, в котором показывают свою настоящую внешность

Источник материала: Tut.by

В TikTok запустился новый флешмоб, призванный продемонстрировать разницу между отфильтрованными фотографиями, которые принято выкладывать в публичный доступ и тем, как те же люди выглядят на самом деле.

Все началось с короткого видео пользовательницы moldogaa, которая рассказала, что сделала фото с фильтром в приложении Snapchat, и оно сделало ее совсем другим человеком.

Специфический смех девушки и ее умение посмеяться над собой стали поводом для флешмоба. Другие пользователи тоже начали выкладывать видео с противопоставлением отфильтрованной картинки и реальной внешности. Неплохая прививка от стремления к несуществующим идеалам.







































