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Фильтры против реальности. Блогеры устроили флешмоб, в котором показывают свою настоящую внешность

05.12.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В TikTok запустился новый флешмоб, призванный продемонстрировать разницу между отфильтрованными фотографиями, которые принято выкладывать в публичный доступ и тем, как те же люди выглядят на самом деле.

Все началось с короткого видео пользовательницы moldogaa, которая рассказала, что сделала фото с фильтром в приложении Snapchat, и оно сделало ее совсем другим человеком.

@moldogaa

lol ##fyp

♬ I cannot believe this blew up - moldoga

Специфический смех девушки и ее умение посмеяться над собой стали поводом для флешмоба. Другие пользователи тоже начали выкладывать видео с противопоставлением отфильтрованной картинки и реальной внешности. Неплохая прививка от стремления к несуществующим идеалам.











 
 
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