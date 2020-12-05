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Фильтры против реальности. Блогеры устроили флешмоб, в котором показывают свою настоящую внешность
Источник материала: Tut.by
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Все началось с короткого видео пользовательницы moldogaa, которая рассказала, что сделала фото с фильтром в приложении Snapchat, и оно сделало ее совсем другим человеком.
Специфический смех девушки и ее умение посмеяться над собой стали поводом для флешмоба. Другие пользователи тоже начали выкладывать видео с противопоставлением отфильтрованной картинки и реальной внешности. Неплохая прививка от стремления к несуществующим идеалам.
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