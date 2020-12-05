ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

4 лайфхака, которые помогут вам худеть во сне

05.12.2020 08:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли к тому, что похудение требует самоотречения. Сменить режим питания, проанализировать и изменить рацион, привычки и предпочтения, строго отслеживать количество калорий, добавить физическую активность… в общем, пока перечислишь — уже устанешь. Но есть довольно простые и выполнимые вещи, которые тоже влияют на наш вес. Можно, к примеру, немного изменить свои ночные привычки, начать лучше высыпаться — и «перезагрузить» метаболизм.


Белок перед сном

То, что есть на ночь не очень полезно для организма, мы знаем. Но не знаем того, что небольшой протеиновый коктейль без подсластителей или белки двух яиц за час до сна разгоняют метаболизм, способны понизить давление и помочь организму сжечь дополнительное количество жира прямо во сне.

Абсолютная темнота

Время, проведенное перед сном за гаджетами, очень плохо влияет на выработку мелатонина. Но кроме того, даже слабый свет в спальне может привести к схожему эффекту. Чтобы сон был здоровым, в спальне должно быть абсолютно темно. Не обязательно тратиться на дорогие затемняющие шторы, для начала можно просто купить удобную маску для сна — сами не заметите, как начнете высыпать в разы лучше, а еще и похудеете.


Проветривание

Заведите себе такую полезную привычку и проветривайте комнату каждый вечер перед сном. Чем прохладнее будет в спальне, тем лучше вы будете спать. Кроме того, температура в помещении положительно влияет на соотношение коричневого жира (который помогает поддерживать активность и в конечном итоге способствует похудению) и белого. Оптимальная температура — не выше 19 градусов.


Режим сна

Исследователи из университета Бригама Янга утверждают: женщины, которые засыпают и просыпаются в одно и то же время, проще и быстрее сбрасывают вес, чем те, кто не соблюдает режим сна. Более того, привычка вставать в одно и то же время положительно сказывается на здоровье: стабильный режим сна помогает снизить риск развития рака и сердечных заболеваний.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно начать прямо сегодня вечером.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики, избивавшие и пытавшие людей, могут предстать перед международным трибуналом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика