4 лайфхака, которые помогут вам худеть во сне

Источник материала: Tut.by

Мы привыкли к тому, что похудение требует самоотречения. Сменить режим питания, проанализировать и изменить рацион, привычки и предпочтения, строго отслеживать количество калорий, добавить физическую активность… в общем, пока перечислишь — уже устанешь. Но есть довольно простые и выполнимые вещи, которые тоже влияют на наш вес. Можно, к примеру, немного изменить свои ночные привычки, начать лучше высыпаться — и «перезагрузить» метаболизм.





Белок перед сном

То, что есть на ночь не очень полезно для организма, мы знаем. Но не знаем того, что небольшой протеиновый коктейль без подсластителей или белки двух яиц за час до сна разгоняют метаболизм, способны понизить давление и помочь организму сжечь дополнительное количество жира прямо во сне.

Абсолютная темнота

Время, проведенное перед сном за гаджетами, очень плохо влияет на выработку мелатонина. Но кроме того, даже слабый свет в спальне может привести к схожему эффекту. Чтобы сон был здоровым, в спальне должно быть абсолютно темно. Не обязательно тратиться на дорогие затемняющие шторы, для начала можно просто купить удобную маску для сна — сами не заметите, как начнете высыпать в разы лучше, а еще и похудеете.





Проветривание

Заведите себе такую полезную привычку и проветривайте комнату каждый вечер перед сном. Чем прохладнее будет в спальне, тем лучше вы будете спать. Кроме того, температура в помещении положительно влияет на соотношение коричневого жира (который помогает поддерживать активность и в конечном итоге способствует похудению) и белого. Оптимальная температура — не выше 19 градусов.





Режим сна

Исследователи из университета Бригама Янга утверждают: женщины, которые засыпают и просыпаются в одно и то же время, проще и быстрее сбрасывают вес, чем те, кто не соблюдает режим сна. Более того, привычка вставать в одно и то же время положительно сказывается на здоровье: стабильный режим сна помогает снизить риск развития рака и сердечных заболеваний.