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Министр обороны посетил спортивные объекты ДОСААФ
Источник материала: ОНТ
Ценные кадры для Вооруженных сил готовят здесь! Спортивные объекты структуры ДОСААФ посетил Министр обороны.
Виктор Хренин ознакомился с работой секций по картингу и фигурному вождению мотоцикла, а также с организацией учебного процесса по подготовке водителей. Главу оборонного ведомства пригласили и на аэродром Липки – здесь получают лётную практику будущие военные пилоты. Минобороны и ДОСААФ связывает давнее сотрудничество. Организация уже много лет готовит в автомобилистов, связистов и представителей других специальностей, смежных с армейскими.
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Ценные кадры для Вооруженных сил готовят здесь! Спортивные объекты структуры ДОСААФ посетил Министр обороны. Виктор Хренин ознакомился с работой секций по...
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