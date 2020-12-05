Министр обороны посетил спортивные объекты ДОСААФ

Источник материала: ОНТ

Ценные кадры для Вооруженных сил готовят здесь! Спортивные объекты структуры ДОСААФ посетил Министр обороны.

Виктор Хренин ознакомился с работой секций по картингу и фигурному вождению мотоцикла, а также с организацией учебного процесса по подготовке водителей. Главу оборонного ведомства пригласили и на аэродром Липки – здесь получают лётную практику будущие военные пилоты. Минобороны и ДОСААФ связывает давнее сотрудничество. Организация уже много лет готовит в автомобилистов, связистов и представителей других специальностей, смежных с армейскими.

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