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Министр обороны посетил спортивные объекты ДОСААФ

05.12.2020 08:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр обороны посетил спортивные объекты ДОСААФ

Ценные кадры для Вооруженных сил готовят здесь! Спортивные объекты структуры ДОСААФ посетил Министр обороны.

Виктор Хренин ознакомился с работой секций по картингу и фигурному вождению мотоцикла, а также с организацией учебного процесса по подготовке водителей. Главу оборонного ведомства пригласили и на аэродром Липки – здесь получают лётную практику будущие военные пилоты. Минобороны и ДОСААФ связывает давнее сотрудничество. Организация уже много лет готовит в автомобилистов, связистов и представителей других специальностей, смежных с армейскими.

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Ценные кадры для Вооруженных сил готовят здесь! Спортивные объекты структуры ДОСААФ посетил Министр обороны. Виктор Хренин ознакомился с работой секций по...
 
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