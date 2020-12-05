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Разговорчики в сети: «А это, на минуточку, четвертый человек в стране»
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений и форумчане – о визите главы Совета Республики на журфак, после чего с подачи визитера всплыл «план Даллеса».
Не знаю какие формы социальной регрессии будут использованы: пение гимна СССР на переменах в школе, цитирование речей Кочановой, введение пятиминуток всеобщего гнева и проклятия США и НАТО, сожжение портретов западных политиков и бел-чырвона-белага сцяга, возвращение Закона Божьего для обязательного изучения, возможно, внесение ФБ в список экстремистских ресурсов.
Трудно себе даже представить, что может породить невежественное сознание людей, которые хотят сохранить власть.
Понятно, что на погружение общества в темные времена нужно время и ресурсы, у Лукашенко этого практически нет. Однако это не значит, что вся эта масса невежд не попытается этого сделать. Не следует забывать, что эти товарищи умнее самого Платона, кем бы он ни был».
Из комментариев на открытой дискуссионной площадке
«Сбросьте, пожалуйста, этот материал (
«На самом деле это не так смешно, как может показаться не первый взгляд. А что если госпожа Кочанова действительно в это верит? А это, на минуточку, четвертый человек в стране...»
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Лидеры мнений и форумчане – о визите главы Совета Республики на журфак, после чего с подачи визитера всплыл «план Даллеса».
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