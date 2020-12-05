Президент Абхазии выступил за объединение с Россией на принципах ЕС





"Все стремятся к лучшему. И мы видим, как получилось в Евросоюзе, когда у каждой страны есть суверенитет, но нет такого безобразия, как на российско-абхазской границе в пункте пропуска "Псоу", - заявил Бжания на встрече в Сухуме с членами общественной палаты республики





Он отметил, что поддерживает объединение Абхазии с Россией на принципах, схожих с ЕС. "Формирование такого союза позволит России и Абхазии эффективно реагировать на поступающие угрозы и отстаивать позиции стран на международном уровне", - считает он.





Бжания напомнил, что в свое время Абхазия обращалась к России с просьбой об установлении ассоциированных отношениях.





"Будут происходить глобальные процессы, и, видимо, группа государств на постсоветском пространстве, если это будет соответствовать интересам их народов, будет организовывать некий союз. И мы, если наше население не будет возражать, будем думать над этим. Похоже, что к этому все идет, и я не вижу в этом рисков, если правильно к процессам подойти", - добавил президент Абхазии.





По его мнению, в свете событий в Нагорном Карабахе вопросы военной безопасности становятся наиболее важными. "События, которые развивались в Нагорном Карабахе, и то, к чему они привели, свидетельствуют о том, что мир не стал более гуманным и вопросы обеспечения военной безопасности остаются на первом плане", - заявил президент.





Бжания напомнил, что между Грузией и Абхазией не подписано мирное соглашение, а Тбилиси продолжает считать Абхазию частью своей территории.





"Укрепление союзничества России и Абхазии, прежде всего военного, и создание единой территории обороны и безопасности становится первоочередной задачей", - подчеркнул глава республики.