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Президент Абхазии выступил за объединение с Россией на принципах ЕС

05.12.2020 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создание единого социального и экономического пространства России и Абхазии на принципах, схожих с объединением стран Евросоюза, позволит легче преодолевать возникающие перед двумя странами проблемы, считает президент Абхазии Аслан Бжания.


"Все стремятся к лучшему. И мы видим, как получилось в Евросоюзе, когда у каждой страны есть суверенитет, но нет такого безобразия, как на российско-абхазской границе в пункте пропуска "Псоу", - заявил Бжания на встрече в Сухуме с членами общественной палаты республики

Он отметил, что поддерживает объединение Абхазии с Россией на принципах, схожих с ЕС. "Формирование такого союза позволит России и Абхазии эффективно реагировать на поступающие угрозы и отстаивать позиции стран на международном уровне", - считает он.

Бжания напомнил, что в свое время Абхазия обращалась к России с просьбой об установлении ассоциированных отношениях.

"Будут происходить глобальные процессы, и, видимо, группа государств на постсоветском пространстве, если это будет соответствовать интересам их народов, будет организовывать некий союз. И мы, если наше население не будет возражать, будем думать над этим. Похоже, что к этому все идет, и я не вижу в этом рисков, если правильно к процессам подойти", - добавил президент Абхазии.

По его мнению, в свете событий в Нагорном Карабахе вопросы военной безопасности становятся наиболее важными. "События, которые развивались в Нагорном Карабахе, и то, к чему они привели, свидетельствуют о том, что мир не стал более гуманным и вопросы обеспечения военной безопасности остаются на первом плане", - заявил президент.

Бжания напомнил, что между Грузией и Абхазией не подписано мирное соглашение, а Тбилиси продолжает считать Абхазию частью своей территории.

"Укрепление союзничества России и Абхазии, прежде всего военного, и создание единой территории обороны и безопасности становится первоочередной задачей", - подчеркнул глава республики.
 
 
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Создание единого социального и экономического пространства России и Абхазии на принципах, схожих с объединением стран Евросоюза, позволит легче преодолевать...
 
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