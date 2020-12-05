С чем носить пуховик, пальто и эко-шубу? 5 стильных образов этой зимы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Даже если вы постоянно следите за модными тенденциями, вы все равно можете растеряться при выборе и сочетании многих нарядов. Например, как и с чем носить кроссовки на подошве, яркий пуховик, плюшевое пальто и другие наряды из модных капсул брендов. Sputnik решил разобраться с самым важным элементом зимнего аутфита - верхней одеждой, и рассказал, с чем носить пуховик, пальто или искусcвенную шубу зимой 2020-2021.

Удлиненное пальто, костюм с юбкой и кроссовки

Костюмы "с мужского плеча" уже давно обосновались в линейках многих марок. Этой зимой "двойки-оверсайз" никуда не исчезли и даже приобрели новую форму - пиджаки стали короче, а юбки длиннее. Поверх такого костюма можно накинуть прямое и объемное пальто, а также пальто с расклешенным подолом и надеть модные и удобные кроссовки.

Пуховик, нюдовое платье и высокие сапоги

Простой образ, который может подружить привычный пуховик с вещами "на выход" - платье или нарядная юбка-макси. Несовместимые на первый взгляд вещи можно объединить при помощи нейтральных оттенков и свободных силуэтов. Не забудьте про термоколготки и высокие сапоги.

Пальто-оверсайз, водолазка и брюки-палаццо

Несмотря на то, что многим пришлось отказаться от офисного дресс-кода в пользу домашних пижам, этой зимой дизайнеры вспомнили про строгие и широкие брюки на талии. Эта вещь удачно разыгрывается с классическими блузами и рубашками, а также уютным трикотажем - водолазкой или свитером. Сверху стоит накинуть оверсайз пальто - и образ на выход готов!

Эко-шуба, юбка миди и высокие сапоги

Верхняя одежда из искусственного меха не сдает своих позиций на протяжении нескольких лет. Этой зимой почестей удостоилась "овечка" нейтральных расцветок и с максимальной фактурой. Стоит обратить внимание на укороченные модели, которые можно сочетать с денимом, брюками-палаццо, а также нарядными вещами вроде блестящего платья или юбки из эко-кожи.

Светлые джинсы, дубленка и ботинки челси

Отличный образец того, как простые и базовые вещи, вроде футболки и джинсов можно разбавить при помощи рыжей дубленки и классических челси. Не бойтесь расставлять акценты и добавлять аксессуары - объемный шарф, теплую панаму или шерстяную косынку.

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