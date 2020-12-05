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Суперкомпьютер раскрыл загадку появления Луны

05.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Суперкомпьютер раскрыл загадку появления Луны

  • 5.12.2020, 9:14
Суперкомпьютер раскрыл загадку появления Луны

Процесс формирования спутника Земли был смоделирован в Даремском университете в Великобритании.

Ученые Даремского университета в Великобритании выяснили, каким образом столкновение Земли с малой планетой 4,5 миллиарда лет назад привело к появлению Луны. Процесс формирования спутника Земли был смоделирован с помощью высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютере DiRAC. О раскрытии тайны появления Луны сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Об этом пишет lenta.ru.

Исследователи проследили за судьбой вещества, выброшенного в космос, в течение четырех дней после столкновения Земли и Тейи величиной с Марс. При этом учитывались различные сценарии в зависимости от скорости вращения малой планеты вокруг своей оси. Оказалось, что если Тейя не вращалась, то столкновение приводит к выбросу вещества, составляющего 80 процентов массы Луны. Это вещество под действием собственной гравитации формирует небесное тело. При небольшой скорости вращения также образуется луноподобный объект.

Образовавшаяся глыба, которая начинает летать по орбите вокруг Земли, после столкновения растет, «питаясь» материалом из диска обломков, окружающего планету. Она имеет железное ядро и внешнюю оболочку, образованную веществом Земли и Тейи.

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Процесс формирования спутника Земли был смоделирован в Даремском университете в Великобритании.
 
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