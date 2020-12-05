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«Заводы встанут — Лукашенко сядет»
Источник материала: Хартия'97
«Заводы встанут — Лукашенко сядет»
Студенты БГЭУ поддержали бастующих заводчан.
Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) вышел на свою уже традиционную акцию солидарности с плакатами.
В этот раз ребята решили поддержать белорусских заводчан, сообщает телеграм-канал
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Студенты БГЭУ поддержали бастующих заводчан.
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