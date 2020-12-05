Кузнецов: «Самый мощный, после военного, инструмент воздействия. Не только на режим, а на всех»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – про обсуждение темы отключения белорусских банков от SWIFT.

– Не хотел ничего писать и говорить про отключение страны от Swift, однако дискуссия в соцсетях приобрела столь широкий характер, что и остаться в стороне уже как-то неудобно, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Не хотел писать потому, что это невозможно и этого не будет и, следовательно, какой смысл обсуждать то, чего быть не может?

В мире есть 2,5 страны, к которым такая санкция была применена, и то исключительно в связи с обвинениями в поддержке международного терроризма. Наш режим уже вполне дозрел до внутренне-террористического, однако проблемы внутреннего террора отключением от международных финансовых инструментов не решаются.

Что называется, почувствуйте разницу: спонсор терроризма при отключении не сможет переводить деньги клиентам вовне. Доморощенный террорист у себя внутри, если у него закончится кэш и еда, запросто придёт к вам в дом – экспроприации мы уже проходили. И отключения его не остановят. Я, конечно, гиперболизирую, но это лишь иллюстрация неадекватности метода.

То, как некоторые отстаивают эту меру в постах и комментариях, выглядит как попытка реализовать мечту о национальной забастовке лёгким, с организационной точки зрения, путем: нажатием кнопки чужими руками.

Сама по себе забастовка виделась и видится способом парализовать режим ресурсно: вся экономика и деятельность стала, ничего не работает, власть осуществлять не над чем. Так, возможно, пока, не получается, но к тем же результатам можно прийти, не агитируя и не организовывая рабочих, крестьян и служащих, а поставив их перед фактом. Так собственное бессилие в организации одного из ключевых инструментов давления и сопротивления в сознании наиболее эмоциональных компенсируется надеждой «на дядю».

Однако надо понимать одну вещь.

Экономическая блокада извне – самый мощный, после военного, инструмент воздействия на страну и общество. Не только на режим, а на всех. Результат его применения может стать совершенно непредсказуемым и неожиданным.

С этой толчки зрения логика безоговорочных сторонников отключения – это что-то вроде «Пиз*анем, а там посмотрим».

Экономический хаос в результате национальной забастовки был бы продуктом осознанного решения большинства – не проголосовавших, а реально работающих и работу оставивших ради этого решения. Этот результат был бы следствием консенсуса и готовности терпеть последствия ради общей цели, поэтому вызвал бы консолидацию и, как итог, неминуемую победу.

В сегодняшних условиях готовности большинства на это мы не наблюдаем, как не наблюдаем и национальной забастовки.

В свою очередь, экономический хаос, привнесенный решением извне, то есть без всеобщего на то согласия и готовности, может дать как такой же результат, так и прямо противоположный – потерю поддержки большинства, разочарование, озлобление, расцвет пропагандистских мифов и, как следствие, эскалации внутренней напряженности вплоть до реальных столкновений. Когда жрать нечего, люди куда охотнее пускают друг другу кровь.

Поэтому, в конечном итоге, я бы посоветовал всем тем, кто ломает сейчас копья вокруг этого вопроса, перенаправить усилия на обсуждение проблем национальной стачки.

Во-первых, потому, что это реальнее и зависит от самих беларусов.

Во-вторых, потому, что в отличие от применения внешних «мирных бомб», только внутренние действия, основанные на консолидации и общих целях, могут привести к предсказуемому и нужному обществу результату.