ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кузнецов: «Самый мощный, после военного, инструмент воздействия. Не только на режим, а на всех»

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – про обсуждение темы отключения белорусских банков от SWIFT.

– Не хотел ничего писать и говорить про отключение страны от Swift, однако дискуссия в соцсетях приобрела столь широкий характер, что и остаться в стороне уже как-то неудобно, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Не хотел писать потому, что это невозможно и этого не будет и, следовательно, какой смысл обсуждать то, чего быть не может?

В мире есть 2,5 страны, к которым такая санкция была применена, и то исключительно в связи с обвинениями в поддержке международного терроризма. Наш режим уже вполне дозрел до внутренне-террористического, однако проблемы внутреннего террора отключением от международных финансовых инструментов не решаются.

Что называется, почувствуйте разницу: спонсор терроризма при отключении не сможет переводить деньги клиентам вовне. Доморощенный террорист у себя внутри, если у него закончится кэш и еда, запросто придёт к вам в дом – экспроприации мы уже проходили. И отключения его не остановят. Я, конечно, гиперболизирую, но это лишь иллюстрация неадекватности метода.

То, как некоторые отстаивают эту меру в постах и комментариях, выглядит как попытка реализовать мечту о национальной забастовке лёгким, с организационной точки зрения, путем: нажатием кнопки чужими руками.

Сама по себе забастовка виделась и видится способом парализовать режим ресурсно: вся экономика и деятельность стала, ничего не работает, власть осуществлять не над чем. Так, возможно, пока, не получается, но к тем же результатам можно прийти, не агитируя и не организовывая рабочих, крестьян и служащих, а поставив их перед фактом. Так собственное бессилие в организации одного из ключевых инструментов давления и сопротивления в сознании наиболее эмоциональных компенсируется надеждой «на дядю».

Однако надо понимать одну вещь.

Экономическая блокада извне – самый мощный, после военного, инструмент воздействия на страну и общество. Не только на режим, а на всех. Результат его применения может стать совершенно непредсказуемым и неожиданным.

С этой толчки зрения логика безоговорочных сторонников отключения – это что-то вроде «Пиз*анем, а там посмотрим».

Экономический хаос в результате национальной забастовки был бы продуктом осознанного решения большинства – не проголосовавших, а реально работающих и работу оставивших ради этого решения. Этот результат был бы следствием консенсуса и готовности терпеть последствия ради общей цели, поэтому вызвал бы консолидацию и, как итог, неминуемую победу.

Читайте также

В сегодняшних условиях готовности большинства на это мы не наблюдаем, как не наблюдаем и национальной забастовки.

В свою очередь, экономический хаос, привнесенный решением извне, то есть без всеобщего на то согласия и готовности, может дать как такой же результат, так и прямо противоположный – потерю поддержки большинства, разочарование, озлобление, расцвет пропагандистских мифов и, как следствие, эскалации внутренней напряженности вплоть до реальных столкновений. Когда жрать нечего, люди куда охотнее пускают друг другу кровь.

Поэтому, в конечном итоге, я бы посоветовал всем тем, кто ломает сейчас копья вокруг этого вопроса, перенаправить усилия на обсуждение проблем национальной стачки.

Во-первых, потому, что это реальнее и зависит от самих беларусов.

Во-вторых, потому, что в отличие от применения внешних «мирных бомб», только внутренние действия, основанные на консолидации и общих целях, могут привести к предсказуемому и нужному обществу результату.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
ПИКоАП: обязанность доказывать виновность возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный процесс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика