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«Нам очень нужны незапятнанные профессионалы — необходимо поднять престиж профессии правоохранителя»
Источник материала: Навiны
На пресс-конференции, которую проводили 4 декабря онлайн представители Народного антикризисного управления были озвучены шаги к реформе правоохранительной системы.
Так, пишет
Новый набор, по его словам, может производиться из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, но только из тех, кто не запятнал себя участием в совершении или сокрытии преступлений.
«Нам очень нужны незапятнанные профессионалы из старой системы в новой форме, под новым руководством, возможно, гражданского министра, с новой штатной структурой. Необходимо будет поднять престиж профессии полицейского», — отметил в свою очередь ответственный в НАУ за вопросы безопасности, МВД и Минобороны Вадим Прокопьев.
По его словам, при разработке реформы органов внутренних дел учитывался опыт Грузии и других стран, а в качестве консультантов привлекались действующие сотрудники полиции США и Канады.
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«Нам очень нужны незапятнанные профессионалы — необходимо поднять престиж профессии правоохранителя»
На пресс-конференции, которую проводили 4 декабря онлайн представители Народного антикризисного управления были озвучены шаги к реформе правоохранительной...
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