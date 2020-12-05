«Нам очень нужны незапятнанные профессионалы — необходимо поднять престиж профессии правоохранителя»

На пресс-конференции, которую проводили 4 декабря онлайн представители Народного антикризисного управления были озвучены шаги к реформе правоохранительной системы.





Так, пишет DW , специалист в области юстиции Михаил Кирилюк заявил о важности в переходный период «осуществить отстранение, увольнение лиц, подозреваемых в совершении и сокрытии служебных преступлений, преступлений против человечности, фальсификаций».

Новый набор, по его словам, может производиться из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, но только из тех, кто не запятнал себя участием в совершении или сокрытии преступлений.

«Нам очень нужны незапятнанные профессионалы из старой системы в новой форме, под новым руководством, возможно, гражданского министра, с новой штатной структурой. Необходимо будет поднять престиж профессии полицейского», — отметил в свою очередь ответственный в НАУ за вопросы безопасности, МВД и Минобороны Вадим Прокопьев.

По его словам, при разработке реформы органов внутренних дел учитывался опыт Грузии и других стран, а в качестве консультантов привлекались действующие сотрудники полиции США и Канады.