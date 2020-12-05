Три новых заведения Минска на месте старых. Выживут? Тестируем открытия ноября

Источник материала: Onliner Совершенно нормальное явление: одни кафе покидают помещения, другие тут же их занимают. Гастрономическая жизнь продолжается, меняя игроков и публику. В последнее время таких преобразований довольно много — это последствие начавшейся весной пандемии. В обзоре ноября — три разных по формату места. Их объединяет одно: они пришли на смену закрывшимся заведениям в надежде написать новую историю. Получится? В качестве критика — модный журналист и обозреватель заведений Onliner Лора .

Кофейня Americano на Интернациональной, 5

Хорошее название для кофейни: теплое, стильное, кофейное. Заведение манит своими светлыми окнами, горящими в холодном пространстве улицы, обставленной машинами. С машино-местами тут туговато, но нам повезло и мы встали прямо напротив входа.





Помещение для кофейни нетипично просторное. Дизайн имеет свой характер. И это несмотря на наличие довольно привычных для кофеен элементов — обнаженного кирпича, мха, нарочитой пошарпанности. Первое, что бросается в глаза, — большое пространство в центре, не занятое ничем. Оно отрезает кусочек уюта и придает интерьеру незавершенность. Не хватает деталей, залы выглядят необжитыми, но, возможно, причина в том, что кофейня открылась всего неделю назад.













На кассе — болтающие о том о сем милые девчушки, участливые в выборе гостя. Советовали, улыбались. И ни словечка не сказали насчет наглого фотографирования всего вокруг. А фотосессию мы развернули масштабную: то в одном фотогеничном уголочке, то в другом.











Основа меню — вафли. Но выбор небольшой — всего 9 видов, что странно для заведения, специализирующегося на вафлях. Весь день предлагаются завтраки, но тоже в ограниченном количестве. Меню непростительно маленькое для такой просторной кофейни.





Небольшое меню — это хорошо или плохо?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Хорошо, легко выбрать Плохо, мне нужен выбор

Вафли бывают разными. В Минске чаще всего можно встретить брюссельские и гонконгские. В Americano пекут шведские вафли в виде сердечка. Порция большая, хватит на двоих. Берем с жареными яблоками и корицей. Главная претензия — яблоки холодные, что напрочь портит впечатление от десерта. Вафли влажные, не приторные. Задумка в целом хорошая, но требует доработки начинки.



Вафли с жареными яблоками и корицей — 8 рублей





Вывод. Душевное место. Сюда стоит зайти погреться, проходя мимо, посидеть на подоконнике с теплым кофе в руках, послушать рождественскую музыку. Также стоит попробовать новый для Минска вид вафель. Владельцам советуем доработать начинки и разнообразить выбор.

Ресторан Morella на Сухой, 2 (или Кальварийской, 1)

Дежавю: здесь мы уже были, причем в такую же пору года. Действительно: около года назад, в декабре 2019-го, Onliner делал обзор заведения Morella x Bazis Bar, находившегося в этом помещении. В то время вход был спрятан за забором строящегося метро. А интерьер был совсем невзрачным.





Судя по всему, проведена работа над ошибками. Название теперь включает в себя только одно слово: непонятно, зачем рядом с ним когда-то стоял Bazis Bar, да еще с каким-то иксом. Интерьер переделали полностью, намешав всего и побольше.

Основа стиля — испанский дворик с деревьями, кувшинами и этникой. Градус каноничной Испании снижен современными элементами вроде свисающих с потолка ламп. Есть зона с бунгало, есть камин. В этой эклектике потерялось ощущение современности интерьера — он кажется слегка устаревшим.

Атмосфера такая: здесь зачастую сидят гости, у которых есть повод. При нас случилось милое свидание — с букетом на столе и парнем, который пришел пораньше и томительно ждал свою вторую половинку. Неподалеку отмечала день рождения компания веселых девочек.





















Из заведения всячески лепят ресторан. На входе встречает и раздевает девушка в костюме. Официанты стараются держать осанку и говорить так, будто находятся в высшем обществе. Опять отмечу равнодушие персонала к съемке: большое им человеческое спасибо, что не ставят табу на какую-либо технику. Это современный подход.

Что с меню? Замерзшие души обзорщиков сразу захотели согреться кофе и наткнулись на дикую для Минска цену за чашку капучино — 5,5 рубля. Нужно издать закон, по которому кофе стандартного объема не может стоить больше 4 рублей. Если рост цен продолжится, то кофеманов, не мыслящих свой день без кофейка, ждет разорение. С обычным соком и чаем такая же история.

Как считаете, чашка кофе за 5,5 рубля — это дорого?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Дороговато Нормально

В меню смешали итальянскую и испанскую кухни. Почему бы и нет: блюда из обеих стран суперпопулярны у минчан. Цены ресторанные. Отмечу плюсиком разброс цен на любой кошелек: есть как супчик за 10 рублей, так и паэлья за 150.

Десертов три, один из которых — тирамису. Скажите, положа руку на сердце, надоел ли вам тирамису в каждом втором заведении Минска? Мне — да. Считаю, что классика типа тирамису или чизкейка должна быть на кухнях кафе по умолчанию, но в меню необходимо добавлять десерты пооригинальнее.





Что нужно знать о подаче блюд? Ее постарались сделать ресторанной, но в целом получилось стандартно: вау-эффекта нет. Комплемент был подан в виде хлеба с маслом. Масло с зеленью и чесноком впечатлило, а вот сам хлеб весьма обычный.





Сырную пиццу принесли быстро. Начинка сочная и ароматная, вкусы сыров гармонично сочетаются. Тесто дрожжевое, из итальянской муки, довольно плотное, не легкое. По вкусу и текстуре что-то среднее между итальянской и американской пиццами.



Сырная пицца — 15 рублей





Карамелле (большие макаронные конвертики с начинкой), которое здесь лепят сами, в наличии не оказалось. Берем орекьетте с цыпленком и грибами. По словам официантки, курица в этой пасте жарится на гриле, грибы — на масле, а соус сливочный и нежный. Вердикт таков: паста и правда вкусная и нежная, но сами макароны местами оказались слишком альденте. Повар перестарался и не доварил их.



Орекьетте с курицей и грибами в сливочном соусе — 12 рублей

Вывод. Место для свиданий, дней рождения, официальных встреч, то есть для мероприятий, нуждающихся в интимной атмосфере, учтивости персонала и отсутствии движа. Для ежедневных вылазок в кафе с друзьями здесь дорого. Для получения нового гастрономического опыта — довольно стандартно.

Бар «Время» на Революционной, 30

На улице почти ночь, а значит, пора в бар. Недавно на Революционной открылся бар «Время», занявший место любимого минчанами «Винного шкафа». У входа громко играет музыка, напоминая о былых тусовочных моментах, когда вся улица наполнялась цокотом каблуков и блеском вечерних платьев. Но время неумолимо, и вокруг бара теперь молчащая пустота.

На вывеске вместо названия — буква Х. Это отсылка к богу времени Хроносу. Интересно обыграно. Само название родилось из высказывания «такое уж сейчас время», которое владельцы постоянно слышали в процессе создания бара. Да уж, время действительно такое себе.





Интерьер черный, и в целом нечего тут описывать, кроме ощущений. Заходя сюда вечером, ты будто пускаешь темноту внутрь. Она расползается по помещению, придавая ему таинственность и магию. И все, что тебе остается, — выбрать место поуютнее и раствориться в этой темноте, медитируя на свечи, тающие на крышке фортепиано, и на фильм, идущий фоном на черной стенке-экране.













Официант старался быть неформальным, юморным, этаким давним знакомым. Приятный и ненапряжный формат общения с гостями. Единственный минус — часто пытался убрать со стола тарелки с едой, которая еще могла быть съедена.

Как считаете, должен ли официант навязчиво забирать полупустые тарелки?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, чтобы на столе было чисто Нет, я могу доесть позже

Новая реальность: рядом с каждым посетителем должна лежать маска. За столом надевать ее необязательно, но во время посещения туалета — будь добр, натяни на лицо средство индивидуальной защиты.





Меню легкое, подходящее под вечерний формат. Смешали много кухонь сразу, позаботились о вегетарианцах и девушках, которым комфортно есть зеленый салатик, запивая вином. Цены весьма высокие. Например, десерты в большинстве заведений стоят около 10 рублей, а здесь — 14. Ждем момента, когда цена кусочка торта перевалит за 20, а то и 30 рублей. В минских заведениях меня уже ничто не удивит.





Примерно так должен выглядеть правильный комплемент: несколько видов свежайшего хлеба, каждый из которых оригинален, и два кусочка масла. Дегустация становится интересным экспириенсом.





Берем салат с креветками в сладком соусе чили. Люблю такую подачу: куча зелени и красивые креветки наверху. Примерно так выглядит здоровая еда. Салат с сюрпризом: сначала ощущаешь во рту сладость, потом она превращается в кислинку, а затем — в остроту.



Салат с креветками в сладком соусе чили — 17 рублей

Вместе с кофе подается маленький черный орешек со сгущенкой. Во-первых, это приятно. Во-вторых, заменяет десерт гостям, которые не могут себе позволить есть торты после шести.





Вывод. Атмосферное место, напоминающее о временах, когда тусовка не могла закончиться больничным и пропажей обоняния на неопределенный срок. Важная характеристика бара — уникальность коктейлей, которые мы не можем оценить в этой статье. А они, между прочим, должны быть очень даже ничего: авторские коктейли разделены на блоки «Цвета», «Цифры», «Звуки», «Настроения» и подаются с гарниром в виде конфеток. Попробуйте и расскажите о впечатлениях.

Читайте также: