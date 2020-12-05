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Три новых заведения Минска на месте старых. Выживут? Тестируем открытия ноября
Источник материала: Onliner
Совершенно нормальное явление: одни кафе покидают помещения, другие тут же их занимают. Гастрономическая жизнь продолжается, меняя игроков и публику. В последнее время таких преобразований довольно много — это последствие начавшейся весной пандемии. В обзоре ноября — три разных по формату места. Их объединяет одно: они пришли на смену закрывшимся заведениям в надежде написать новую историю. Получится? В качестве критика — модный журналист и обозреватель заведений Onliner
Кофейня Americano на Интернациональной, 5
Хорошее название для кофейни: теплое, стильное, кофейное. Заведение манит своими светлыми окнами, горящими в холодном пространстве улицы, обставленной машинами. С машино-местами тут туговато, но нам повезло и мы встали прямо напротив входа.
Помещение для кофейни нетипично просторное. Дизайн имеет свой характер. И это несмотря на наличие довольно привычных для кофеен элементов — обнаженного кирпича, мха, нарочитой пошарпанности. Первое, что бросается в глаза, — большое пространство в центре, не занятое ничем. Оно отрезает кусочек уюта и придает интерьеру незавершенность. Не хватает деталей, залы выглядят необжитыми, но, возможно, причина в том, что кофейня открылась всего неделю назад.
На кассе — болтающие о том о сем милые девчушки, участливые в выборе гостя. Советовали, улыбались. И ни словечка не сказали насчет наглого фотографирования всего вокруг. А фотосессию мы развернули масштабную: то в одном фотогеничном уголочке, то в другом.
Основа меню — вафли. Но выбор небольшой — всего 9 видов, что странно для заведения, специализирующегося на вафлях. Весь день предлагаются завтраки, но тоже в ограниченном количестве. Меню непростительно маленькое для такой просторной кофейни.
Небольшое меню — это хорошо или плохо?
Вафли бывают разными. В Минске чаще всего можно встретить брюссельские и гонконгские. В Americano пекут шведские вафли в виде сердечка. Порция большая, хватит на двоих. Берем с жареными яблоками и корицей. Главная претензия — яблоки холодные, что напрочь портит впечатление от десерта. Вафли влажные, не приторные. Задумка в целом хорошая, но требует доработки начинки.
Вафли с жареными яблоками и корицей — 8 рублей
Вывод. Душевное место. Сюда стоит зайти погреться, проходя мимо, посидеть на подоконнике с теплым кофе в руках, послушать рождественскую музыку. Также стоит попробовать новый для Минска вид вафель. Владельцам советуем доработать начинки и разнообразить выбор.
Ресторан Morella на Сухой, 2 (или Кальварийской, 1)
Дежавю: здесь мы уже были, причем в такую же пору года. Действительно: около года назад, в декабре 2019-го, Onliner делал
Судя по всему, проведена работа над ошибками. Название теперь включает в себя только одно слово: непонятно, зачем рядом с ним когда-то стоял Bazis Bar, да еще с каким-то иксом. Интерьер переделали полностью, намешав всего и побольше.
Основа стиля — испанский дворик с деревьями, кувшинами и этникой. Градус каноничной Испании снижен современными элементами вроде свисающих с потолка ламп. Есть зона с бунгало, есть камин. В этой эклектике потерялось ощущение современности интерьера — он кажется слегка устаревшим.
Атмосфера такая: здесь зачастую сидят гости, у которых есть повод. При нас случилось милое свидание — с букетом на столе и парнем, который пришел пораньше и томительно ждал свою вторую половинку. Неподалеку отмечала день рождения компания веселых девочек.
Из заведения всячески лепят ресторан. На входе встречает и раздевает девушка в костюме. Официанты стараются держать осанку и говорить так, будто находятся в высшем обществе. Опять отмечу равнодушие персонала к съемке: большое им человеческое спасибо, что не ставят табу на какую-либо технику. Это современный подход.
Что с меню? Замерзшие души обзорщиков сразу захотели согреться кофе и наткнулись на дикую для Минска цену за чашку капучино — 5,5 рубля. Нужно издать закон, по которому кофе стандартного объема не может стоить больше 4 рублей. Если рост цен продолжится, то кофеманов, не мыслящих свой день без кофейка, ждет разорение. С обычным соком и чаем такая же история.
Как считаете, чашка кофе за 5,5 рубля — это дорого?
В меню смешали итальянскую и испанскую кухни. Почему бы и нет: блюда из обеих стран суперпопулярны у минчан. Цены ресторанные. Отмечу плюсиком разброс цен на любой кошелек: есть как супчик за 10 рублей, так и паэлья за 150.
Десертов три, один из которых — тирамису. Скажите, положа руку на сердце, надоел ли вам тирамису в каждом втором заведении Минска? Мне — да. Считаю, что классика типа тирамису или чизкейка должна быть на кухнях кафе по умолчанию, но в меню необходимо добавлять десерты пооригинальнее.
Что нужно знать о подаче блюд? Ее постарались сделать ресторанной, но в целом получилось стандартно: вау-эффекта нет. Комплемент был подан в виде хлеба с маслом. Масло с зеленью и чесноком впечатлило, а вот сам хлеб весьма обычный.
Сырную пиццу принесли быстро. Начинка сочная и ароматная, вкусы сыров гармонично сочетаются. Тесто дрожжевое, из итальянской муки, довольно плотное, не легкое. По вкусу и текстуре что-то среднее между итальянской и американской пиццами.
Сырная пицца — 15 рублей
Карамелле (большие макаронные конвертики с начинкой), которое здесь лепят сами, в наличии не оказалось. Берем орекьетте с цыпленком и грибами. По словам официантки, курица в этой пасте жарится на гриле, грибы — на масле, а соус сливочный и нежный. Вердикт таков: паста и правда вкусная и нежная, но сами макароны местами оказались слишком альденте. Повар перестарался и не доварил их.
Орекьетте с курицей и грибами в сливочном соусе — 12 рублей
Вывод. Место для свиданий, дней рождения, официальных встреч, то есть для мероприятий, нуждающихся в интимной атмосфере, учтивости персонала и отсутствии движа. Для ежедневных вылазок в кафе с друзьями здесь дорого. Для получения нового гастрономического опыта — довольно стандартно.
Бар «Время» на Революционной, 30
На улице почти ночь, а значит, пора в бар. Недавно на Революционной открылся бар «Время», занявший место любимого минчанами «Винного шкафа». У входа громко играет музыка, напоминая о былых тусовочных моментах, когда вся улица наполнялась цокотом каблуков и блеском вечерних платьев. Но время неумолимо, и вокруг бара теперь молчащая пустота.
На вывеске вместо названия — буква Х. Это отсылка к богу времени Хроносу. Интересно обыграно. Само название родилось из высказывания «такое уж сейчас время», которое владельцы постоянно слышали в процессе создания бара. Да уж, время действительно такое себе.
Интерьер черный, и в целом нечего тут описывать, кроме ощущений. Заходя сюда вечером, ты будто пускаешь темноту внутрь. Она расползается по помещению, придавая ему таинственность и магию. И все, что тебе остается, — выбрать место поуютнее и раствориться в этой темноте, медитируя на свечи, тающие на крышке фортепиано, и на фильм, идущий фоном на черной стенке-экране.
Официант старался быть неформальным, юморным, этаким давним знакомым. Приятный и ненапряжный формат общения с гостями. Единственный минус — часто пытался убрать со стола тарелки с едой, которая еще могла быть съедена.
Как считаете, должен ли официант навязчиво забирать полупустые тарелки?
Новая реальность: рядом с каждым посетителем должна лежать маска. За столом надевать ее необязательно, но во время посещения туалета — будь добр, натяни на лицо средство индивидуальной защиты.
Меню легкое, подходящее под вечерний формат. Смешали много кухонь сразу, позаботились о вегетарианцах и девушках, которым комфортно есть зеленый салатик, запивая вином. Цены весьма высокие. Например, десерты в большинстве заведений стоят около 10 рублей, а здесь — 14. Ждем момента, когда цена кусочка торта перевалит за 20, а то и 30 рублей. В минских заведениях меня уже ничто не удивит.
Примерно так должен выглядеть правильный комплемент: несколько видов свежайшего хлеба, каждый из которых оригинален, и два кусочка масла. Дегустация становится интересным экспириенсом.
Берем салат с креветками в сладком соусе чили. Люблю такую подачу: куча зелени и красивые креветки наверху. Примерно так выглядит здоровая еда. Салат с сюрпризом: сначала ощущаешь во рту сладость, потом она превращается в кислинку, а затем — в остроту.
Салат с креветками в сладком соусе чили — 17 рублей
Вместе с кофе подается маленький черный орешек со сгущенкой. Во-первых, это приятно. Во-вторых, заменяет десерт гостям, которые не могут себе позволить есть торты после шести.
Вывод. Атмосферное место, напоминающее о временах, когда тусовка не могла закончиться больничным и пропажей обоняния на неопределенный срок. Важная характеристика бара — уникальность коктейлей, которые мы не можем оценить в этой статье. А они, между прочим, должны быть очень даже ничего: авторские коктейли разделены на блоки «Цвета», «Цифры», «Звуки», «Настроения» и подаются с гарниром в виде конфеток. Попробуйте и расскажите о впечатлениях.
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Совершенно нормальное явление: одни кафе покидают помещения, другие тут же их занимают. Гастрономическая жизнь продолжается, меняя игроков и публику. В последнее...
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