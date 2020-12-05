ПИКоАП: обязанность доказывать виновность возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный процесс

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Об особенностях судебных процессов по административным делам, которые проводятся сейчас, наверняка напишут отдельную книгу. А в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях уже изложены краеугольные вещи. Например, о сомнениях и о том, в чью пользу они должны трактоваться.

«1. Лицо не может быть привлечено к административной ответственности, пока в порядке, установленном настоящим Кодексом, не будет установлена его виновность в совершении правонарушения, предусмотренного Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

2. Обязанность доказывать виновность лица, в отношении которого ведется административный процесс, возлагается на должностное лицо органа, ведущего административный процесс, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не обязано доказывать свою невиновность.

3. Обстоятельства, излагаемые в протоколе об административном правонарушении, в постановлении о наложении административного взыскания, не могут основываться на предположениях.

4. Сомнения в обоснованности вывода о виновности лица, в отношении которого ведется административный процесс, толкуются в его пользу.

5. Должностное лицо органа, ведущего административный процесс, не обязано доказывать виновность лица в превышении им скорости движения, нарушении правил остановки или стоянки транспортного средства, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (далее — работающие в автоматическом режиме специальные технические средства)».