В тренде - бюджетные французские вэны. Что и за сколько сейчас продают на авторынке в Малиновке

Источник материала: Tut.by

«Одна из главных причин отсутствия покупателей — пандемия. Очень много людей болеет. Ну и денег, конечно, тоже нет». Примерно так продавцы на авторынке в Малиновке описывают то, что сейчас происходит. А что же тогда продается? В тренде — французские минивэны.





На рынке признают — спад продаж серьезный

— Денег у людей нет, как нет и уверенности в будущем. А у кого они есть — предпочитают в этой ситуации оставаться с деньгами, а не с «железом» на руках. Сейчас на рынок приходят только те, кто планово меняет или покупает новый автомобиль.

Еще одной из причин падения спроса называют пандемию. Говорят, очень много людей болеет и поэтому посещаемость резко снизилась. В целом настроение на рынке царит довольно унылое — продажи падают, перспектив роста нет, будущее неопределенное. Но некоторые продавцы не унывают.





— Продаем 2−3 машины в день — уже хорошо. Покупатели пользуются лизингом, в подавляющем большинстве берут в долларах. В евро или российских рублях — редко. Кредиты в белорусских рублях сейчас выдают под огромный процент. Хотя у нас недавно был клиент, который брал кредит под 39%. Собирался через год вернуть. Но это, скорее, исключение из правил.





На рынке говорят, что цены растут. И будут расти дальше. Например, Citroen C4 Picasso с двухлитровым дизелем полгода назад за 13−15 тысяч долларов продавали. Сейчас такие машины стоят уже 17−18 тысяч долларов. Виной всему — курс евро и растущие цены на европейских аукционах.

Рынок разномастный, но в тренде — «французы»

Сразу несколько продавцов признались, что сейчас сложно назвать популярный ценовой сегмент или определенные марки-модели. Покупают все — от дешевых до дорогих. Причем не идут за конкретной моделью — смотрят все, что устраивает по цене или состоянию.

















Но все же опытные продавцы легко называют наиболее популярный сегмент — это французские минивэны — «святая рыночная троица» Peugeot 5008, Citroen C4 Picasso и Renault Espace. Этих машин на рынке много. У каждого автохауса в ряду стоит минимум три-четыре варианта. Большая часть — с малокубатурными дизельными моторами объемом 1,5−1,6 литра. Интересно, что стало заметно меньше кроссоверов Nissan Qashqai или Renault Kadjar. А еще летом это были очень популярные машины. У каждого продавца был ассортимент из нескольких машин.



Внушительный универсал Renault Talisman пользуется спросом

— Хорошо еще идут седаны и универсалы Renault Talisman. Skoda Octavia и Volkswagen Touran тоже всегда найдет своего покупателя. Это своеобразные «бюджетные» варианты. Стоят они на уровне какого-нибудь нового Volkswagen Polo — до 15 тысяч долларов. Премиум-сегмент, понятное дело, продается туго.

По словам продавцов, посетители интересуются свежими машинами. Автомобили 2015 года уже обходят стороной — старые. На них приходится снижать цену. Просят в основном 2017−2018 год выпуска. Но есть нюансы. Например, Peugeot 5008 2016 года стоят по 12−13 тысяч долларов. А автомобиль нового поколения 2017 года выпуска продают по 19−21 тысяче долларов.



Peugeot 5008 нового поколения стоят не меньше 19−20 тысяч долларов

Определенный процент покупателей составляют россияне. Они приезжают за теми же «свежими» машинами из Европы или эксклюзивом вроде Ford Mustang.

Штучный товар



Электромобили — редкость на авторынке в Малиновке

Электромобилей и гибридов на рынке практически нет. Мы увидели лишь Fiat 500 из США, парочку Toyota Prius. Продаются Chevrolet Volt. Tesla на рынке не стоят. Предположим, что нишу электромобилей из США прочно держат специализированные компании, которые занимаются подбором и доставкой машин из-за океана. А на авторынке в Малиновке явно преобладают европейские авто.



Geely Emgrand GT для своего пробега 120 тысяч км неплохо выглядит

Ну и для интереса мы мельком глянули на парочку Geely. Большой седан Emgrand GT продают за 11 900 долларов. Столько просят за экземпляр 2017 года выпуска с пробегом 120 тысяч км. Под капотом у него — 2,4-литровый бензиновый мотор с «автоматом».

Популярный Geely Atlas 2018 года выпуска с пробегом до 30 тысяч км продают за 14 500 долларов. Машина с полным приводом, 2,4-литровым мотором и «автоматом».

Что еще?



Mazda CX-30 у нас официально не продается. На рынке автомобиль 2019 года выпуска с полным приводом и «автоматом» стоит 17 500 долларов



Chevrolet Trax из США — популярный вариант. Машина 2016 года выпуска с пробегом 50 тысяч км стоит 12 850 долларов



Skoda Octavia 2016 год выпуска с пробегом 170 тысяч км продают за 12 380 долларов. Под капотом 1,8-литровый турбомотор и коробка DSG



Универсал Renault Talisman 2017 года с 1,5-литровым «дизелем» и механической коробкой передач продается за 15 250 долларов