|
Какие курсы евро и доллара выставили обменники на выходные
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком доллара - 2,573 рубля, а евро - 3,125 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,573 рубля (Технобанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,566 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,125 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать во Абсолютбанке — 3,114 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)