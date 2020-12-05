Какие курсы евро и доллара выставили обменники на выходные

Источник материала: Tut.by

Самый выгодный курс продажи банком доллара - 2,573 рубля, а евро - 3,125 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,573 рубля (Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке — 2,566 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,17 рубля, а ниже всего — в Технобанке (3,125 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать во Абсолютбанке — 3,114 рубля.