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Какое письмо подписал этот чемпион: провластное или за новые выборы

05.12.2020 09:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После августовских событий Свободное объединение спортсменов инициировало сбор подписей под письмом против насилия и за новые выборы. В противовес открытому письму SOS-BY в ноябре в Сети появилось письмо провластных спортсменов. SPORT.TUT.BY предлагает пройти простой тест и угадать, кто из спортсменов и тренеров подписал какое письмо.

 
 
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После августовских событий Свободное объединение спортсменов инициировало сбор подписей под письмом против насилия и за новые выборы. В противовес открытому...
 
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