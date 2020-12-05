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Какое письмо подписал этот чемпион: провластное или за новые выборы
Источник материала: Tut.by
После августовских событий Свободное объединение спортсменов инициировало сбор подписей под письмом против насилия и за новые выборы. В противовес открытому письму SOS-BY в ноябре в Сети появилось письмо провластных спортсменов. SPORT.TUT.BY предлагает пройти простой тест и угадать, кто из спортсменов и тренеров подписал какое письмо.
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После августовских событий Свободное объединение спортсменов инициировало сбор подписей под письмом против насилия и за новые выборы. В противовес открытому...
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