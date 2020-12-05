Какое письмо подписал этот чемпион: провластное или за новые выборы

Источник материала: Tut.by

После августовских событий Свободное объединение спортсменов инициировало сбор подписей под письмом против насилия и за новые выборы. В противовес открытому письму SOS-BY в ноябре в Сети появилось письмо провластных спортсменов. SPORT.TUT.BY предлагает пройти простой тест и угадать, кто из спортсменов и тренеров подписал какое письмо.