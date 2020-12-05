Окситоцин: как на нас влияет «гормон объятий»

Источник материала: Tut.by

Раньше считалось, что окситоцин помогает нам испытывать только чувства привязанности, эмпатии и доверия. Множество советов о супружеском благополучии основывалось на его воздействии. RBC Style разбирается, как окситоцин влияет на психику и на здоровье в целом.



Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

В октябре были опубликованы результаты новых исследований о влиянии окситоцина на наше настроение, отношения с партнером, друзьями и коллегами. Американские ученые выяснили, что кроме прочего он может провоцировать подозрительность, избегание контактов и зависть.

Что точно известно об окситоцине?

«Гормон объятий» прежде всего выполняет четкие физиологические функции. Основная его задача — способствовать продолжению рода. Окситоцин вырабатывается у людей и животных, однако сила его действия может варьироваться в зависимости от генетики. Исследования Оксфордского университета показали, что вещество выбрасывается в кровь при оргазме как у мужчин, так и у женщин. В первом случае гормон способствует быстрому движению сперматозоидов. Во втором — стимулирует мышечные сокращения, помогая мужским половым гормонам достичь своей конечной цели, яйцеклетки.

Спустя девять месяцев окситоцин провоцирует схватки. В частности, стимулирует сокращения матки. Именно поэтому врачи могут вколоть его женщине во время родов. По той же причине повышенный уровень гормона опасен на первых сроках беременности.





В дальнейшем окситоцин играет важную роль в процессе лактации, а также помогает наладить психологическую связь между матерью и ребенком. Так или иначе, гормон действительно связан с процессами, которые вызывают приятные эмоции.

Влияние окситоцина на физическое здоровье

Исследования последних десяти лет показывают, что наличие окситоцина в крови может положительно влиять на здоровье человека. Биологи из Университета Огайо полагают, что гормон способствует скорейшему затягиванию ран. В эксперименте участвовали 37 пар. С их согласия ученые сделали этим людям небольшие надрезы на коже. В течение всего времени заживления царапин врачи измеряли уровень окситоцина в плазме крови. При этом возлюбленные поддерживали свои обычные отношения: обнимались, целовались, ссорились. Выяснилось, что скорость, с которой испытуемые шли на поправку, зависела от количества гормона в организме. Косвенно эти данные подтверждают тот факт, что положительные контакты с близкими напрямую могут влиять на здоровье.

Неожиданный эксперимент, который поставили на крысах медики из Пенсильванского университета, также говорит о пользе окситоцина. Ученые предполагают, что гормон помогает лучше переваривать пищу. Известно, что стресс негативно влияет на органы ЖКТ. В частности, сильное эмоциональное напряжение может способствовать задержке пищи в желудке. Этот эффект способен повлечь за собой не только вздутие, дискомфорт, тошноту и диарею, но и спровоцировать более серьезные проблемы, в том числе язву.

В противовес стрессу исследователи решили использовать окситоцин в качестве стимулятора работы органов ЖКТ. Они вводили крысам в мозг разные дозы вещества и следили за реакцией грызунов. В результате биологи пришли к выводу: гормон активизирует сокращение мышц желудка, что приводит к скорейшему перевариванию пищи. Впрочем, пока что лечить больной живот при помощи объятий еще рано, все-таки организм грызунов отличается от человеческого.





Тем не менее в дальнейшем ученые планируют продолжать эксперименты, которые, возможно, помогут разработать новые способы терапии для заболеваний желудка.

Гормон объятий — это миф?

Что же касается объятий, то, согласно исследованиям Гарвардской медицинской школы, наибольший выброс гормона происходит в организме непосредственно перед физическим контактом. Ученые предполагают, что стимулом служат непосредственно эмоции ожидания чего-то хорошего, а не конкретные прикосновения. Иными словами, объятия действительно способствуют снижению стресса и усилению привязанности, когда у вас с партнером теплые отношения. А вот в период ссор и обид окситоцин вряд ли поможет.

До недавнего времени считалось, что гормон обеспечивает налаживание социальных связей, помогает нам больше доверять друг другу, а также способен сохранить моногамию в браке. Однако последние данные показывают, что не все так однозначно и назначение гормона гораздо сложнее, чем просто обеспечение теплых отношений.

Многие выводы о свойствах окситоцина были сделаны на основе экспериментов с мышами-полевками. Эти грызуны хранят верность своим партнерам всю жизнь и способны проявлять сочувствие друг к другу. В частности, во время стресса зверьки стараются успокоить любимых. Стоило ученым заблокировать окситоцин, лабораторные животные тут же теряли интерес к своим вторым половинам. Проверки теории о гормоне моногамии на людях показали схожие результаты.



Кадр из фильма "Брачная история"

Так, например, в статье, опубликованной в 2012 году в журнале Natural Science, утверждается, что женатые мужчины, которым вводили окситоцин при помощи назального спрея, старались сохранять эмоциональную дистанцию с незнакомыми привлекательными женщинами, в отличие от тех, кто получал плацебо. Однако уже в 2018-м появились новые данные. Выяснилось, что гормон, который поступал в организм через нос, не всегда попадал в мозг и влиял на принятие подобных решений. Согласно другим исследованиям, у представителей разных полов вещество вызывало противоположные эмоции. Если у мужчин оно пробуждало эгоизм и стремление к соперничеству, то у женщин, наоборот, эмпатию и альтруизм.

Исследования последних лет доказывают, что гормон — это, прежде всего, регулятор, который поддерживает стабильную работу организма.

Влияние окситоцина на психологическое здоровье

Большая часть гормона вырабатывается в гипоталамусе — отделе мозга, который регулирует эндокринную систему. Все связанные с ним положительные чувства появляются здесь. Однако окситоцин производит и другая часть мозга — опорное ядро краевой полоски. Этот отсек еще до конца не изучен, однако есть предположения, что именно там формируются тревожные расстройства, депрессия и аддикции. Причины появления окситоцина в этом отделе мозга до недавнего времени были неизвестны. Эксперименты на мышах показали, что именно в опорном ядре окситоцин провоцирует беспокойство, а также зависть. Здесь он вырабатывается в связи с продолжительным стрессом. При этом мимолетные эмоциональные всплески на выброс окситоцина не влияли. Реакции на гормон, как и в случае с гипоталамусом, были активнее у самок.

Таким образом, есть вероятность, что новые исследования прольют свет на изучение и лечение тревожных расстройств, которые чаще встречаются у женщин.