Страховка от ковид для вкладчиков, светящиеся карты и отмена комиссии за обналичку: важные новости от банков

Источник материала: Tut.by

Новые карточки, оплата топлива по мобильнику и частичная отмена комиссий за снятие наличных — FINANCE.TUT.BY посмотрел, с какими новостями банки встречают последний месяц года.

«Пластик» для студентов, светящаяся карта и другие новинки



Фото с сайта Белинвестбанка

Белинвестбанк выпустил детскую карту в новом дизайне: прозрачный пластик с изображением мультяшных героев. И самая главная фишка — карточка светится в темноте. «Пластик» Visa Classik в новом дизайне выпускается в одной из четырех валют — белорусских рублях, долларах, евро или российских рублях.

Если заказывать карту удаленно, ее стоимость будет 14 рублей, в офисе банка — 18. Срок действия — 3 года. Карту можно открыть ребенку с 6 до 17 лет, при этом с 14 лет она может быть выпущена в качестве основной без привязки к счету родителей.

А вот Белагпропромбанк начал выпускать новую студенческую карту, которая будет не только платежным средством, но и пропуском в ВУЗ, общежития, библиотеки.

— На эту карточку можно не только получать стипендию, но и другие зачисления, ведь помощь родителей никто не отменял. Банк реализовал возможность бесплатного пополнения через ЕРИП и в приложении Белагропромбанка, поэтому даже если родители обслуживаются в другом банке — они все равно смогут в любой момент помочь своему ребенку деньгами в режиме онлайн, — рассказывают в банке. — Дополнительным бонусом является возможность получения money-back при безналичной оплате в наиболее актуальных для студентов организациях торговли и сервиса.

Проект запущен в партнерстве с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета.

Кроме того, на рынке появился и еще один новый продукты — цифровая кобрендинговая карта Onliner Клевер от МТБанка и международной платежной системы Mastercard. Одно из главных преимуществ новой карты — мгновенный возврат 7% с каждой покупки в Каталоге. Кроме того, Onliner Клевер оформляется мгновенно и бесплатно, а возвращенными деньгами держатель карты сразу же может оплатить до 100% стоимости новой покупки.

Открой вклад — получи страховку от ковид



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В условиях оттока депозитов банки на протяжении последних месяцев завлекают вкладчиков различными бонусами. Кто-то снижает вкладчикам ставки по кредитам, кто-то — дарит подарки. А вот БТА Банк предлагает страховку от COVID-19.

Клиенты, открывшие вклад в иностранной валюте в сумме не менее 3000 USD, 3000 EUR, 250 000 RUB на срок не менее 6 месяцев, получают возможность оформления Пакета услуг «STOP ковид», включающего в себя накопительную карточку со страховкой от несчастных случаев по программе «Стандарт» за 1,00 BYN от СООО «Асоба».

Акция актуальна только для вновь открытых вкладов.

Как снять наличные без комиссии?



Фото: pixabay.com

БПС-Сбербанк с 1 декабря разрешил владельцам своих карт снимать наличные до 150 рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах страны. Такая возможность доступна по карточкам банка, выпущенным на платформе собственного локального процессингового центра.

В сети собственных АТМ и банкоматах банков-партнеров действуют прежние условия, где лимиты традиционно не устанавливаются.

Оплатить топливо смартфоном



Фото: «Белнефтехим»

Покупка топлива в сети АЗС «Белоруснефть» стала доступна для пользователей мобильного приложения UP Банка БелВЭБ .

Для оплаты достаточно зайти в приложение банка и в разделе «Магазин» выбрать меню «Заправка». Далее необходимо выбрать заправку, тип и объём топлива. Оплату можно совершить с карты банка.