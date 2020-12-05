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Страховка от ковид для вкладчиков, светящиеся карты и отмена комиссии за обналичку: важные новости от банков
Источник материала: Tut.by
Новые карточки, оплата топлива по мобильнику и частичная отмена комиссий за снятие наличных — FINANCE.TUT.BY посмотрел, с какими новостями банки встречают последний месяц года.
«Пластик» для студентов, светящаяся карта и другие новинки
Если заказывать карту удаленно, ее стоимость будет 14 рублей, в офисе банка — 18. Срок действия — 3 года. Карту можно открыть ребенку с 6 до 17 лет, при этом с 14 лет она может быть выпущена в качестве основной без привязки к счету родителей.
А вот
— На эту карточку можно не только получать стипендию, но и другие зачисления, ведь помощь родителей никто не отменял. Банк реализовал возможность бесплатного пополнения через ЕРИП и в приложении Белагропромбанка, поэтому даже если родители обслуживаются в другом банке — они все равно смогут в любой момент помочь своему ребенку деньгами в режиме онлайн, — рассказывают в банке. — Дополнительным бонусом является возможность получения money-back при безналичной оплате в наиболее актуальных для студентов организациях торговли и сервиса.
Проект запущен в партнерстве с Международным государственным экологическим институтом имени А.Д.Сахарова Белорусского государственного университета.
Кроме того, на рынке
Открой вклад — получи страховку от ковид
В условиях оттока депозитов банки на протяжении последних месяцев завлекают вкладчиков различными бонусами. Кто-то снижает вкладчикам ставки по кредитам, кто-то — дарит подарки. А вот
Клиенты, открывшие вклад в иностранной валюте в сумме не менее 3000 USD, 3000 EUR, 250 000 RUB на срок не менее 6 месяцев,
Акция актуальна только для вновь открытых вкладов.
Как снять наличные без комиссии?
В сети собственных АТМ и банкоматах банков-партнеров действуют прежние условия, где лимиты традиционно не устанавливаются.
Оплатить топливо смартфоном
Покупка топлива в сети АЗС «Белоруснефть»
Для оплаты достаточно зайти в приложение банка и в разделе «Магазин» выбрать меню «Заправка». Далее необходимо выбрать заправку, тип и объём топлива. Оплату можно совершить с карты банка.
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Страховка от ковид для вкладчиков, светящиеся карты и отмена комиссии за обналичку: важные новости от банков
Посмотрели, с какими новыми продуктами банки встречают последний месяц года.
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