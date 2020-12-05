В Перу массовые протесты фермеров и крестьян переходят в столкновения с полицией

Источник материала: ОНТ

Массовые протесты фермеров охватили Перу. Люди уже несколько дней выходят на улицы, требуя повышения заработной платы.

Протестующие перекрывают дороги, строят баррикады и жгут покрышки, блокируя десятки автобусов и грузовиков. Создаются многокилометровые пробки, водители вступают в стычки с демонстрантами. Полиция прибегает к жестким разгонам. Применяют спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Помимо низкой зарплаты работники требуют также отменить закон о продвижении сельского хозяйства, который, как они считают, нарушает их права.

Не прекращаются массовые протесты и в Индии. Здесь на улицы также выплёскивается возмущение крестьян. Участники проводят акцию под лозунгом «Идем на Дели!». Они вступают в столкновения с полицией и блокируют въезды в столицу. Правительство говорит о возможности поддержки фермеров, в частности гарантирует минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию. Однако протестующие заявили, что этого недостаточно. Они полагают, что законы дают большую власть перекупщикам, и опасность отмены выплат бедным фермерам и крестьянам.

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