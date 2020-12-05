Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

Источник материала: ОНТ

В день можно съедать четыре мандарина, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

Эти плоды содержат достаточно большое количество витамина С. Также в мандаринах есть витамин А, витамины группы В, кальций, каротин, фосфор, магний – всего 10-15 витаминов и минеральных веществ.

По словам медиков, мандарины необходимо употреблять в пищу с белыми прожилками, поскольку это клетчатка. Она помогает нормализовать усвоение простых углеводов.

Нельзя есть мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергией.

ФОТО: pulse19.ru

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