ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

05.12.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Диетологи рассказали, сколько мандаринов можно съедать в день

В день можно съедать четыре мандарина, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

Эти плоды содержат достаточно большое количество витамина С. Также в мандаринах есть витамин А, витамины группы В, кальций, каротин, фосфор, магний – всего 10-15 витаминов и минеральных веществ. 

По словам медиков, мандарины необходимо употреблять в пищу с белыми прожилками, поскольку это клетчатка. Она помогает нормализовать усвоение простых углеводов. 

Нельзя есть мандарины людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта, а также с аллергией. 

ФОТО: pulse19.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день можно съедать четыре мандарина, рассказали опрошенные РИА Новости врачи. Эти плоды содержат достаточно большое количество витамина С. Также в мандаринах...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Держитесь, новая Беларусь близко!» Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика