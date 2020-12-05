|
Прямые линии с населением проходят в исполкомах 5 декабря
Источник материала: ОНТ
Своевременно сообщить о проблеме – самый простой путь решения. Представители власти дежурят у телефонов каждую субботу. Сегодня снова пройдут прямые линии во всех исполкомах страны.
Звонки принимают с 9-ти утра до полудня. Работа систем отопления, количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, а также качество медицинских услуг – наиболее популярные темы для обращений на линии. Все проблемы берут на карандаш и, как правило, решают в течение нескольких недель.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своевременно сообщить о проблеме – самый простой путь решения. Представители власти дежурят у телефонов каждую субботу. Сегодня снова пройдут прямые линии во...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)