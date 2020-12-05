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Прямые линии с населением проходят в исполкомах 5 декабря

05.12.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые линии с населением проходят в исполкомах 5 декабря

Своевременно сообщить о проблеме – самый простой путь решения. Представители власти дежурят у телефонов каждую субботу. Сегодня снова пройдут прямые линии во всех исполкомах страны.



Звонки принимают с 9-ти утра до полудня. Работа систем отопления, количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, а также качество медицинских услуг – наиболее популярные темы для обращений на линии. Все проблемы берут на карандаш и, как правило, решают в течение нескольких недель.  

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Своевременно сообщить о проблеме – самый простой путь решения. Представители власти дежурят у телефонов каждую субботу. Сегодня снова пройдут прямые линии во...
 
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