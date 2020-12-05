Прямые линии с населением проходят в исполкомах 5 декабря

Источник материала: ОНТ

Своевременно сообщить о проблеме – самый простой путь решения. Представители власти дежурят у телефонов каждую субботу. Сегодня снова пройдут прямые линии во всех исполкомах страны.







Звонки принимают с 9-ти утра до полудня. Работа систем отопления, количество реагентов на тротуарах и скользких местах дорог, а также качество медицинских услуг – наиболее популярные темы для обращений на линии. Все проблемы берут на карандаш и, как правило, решают в течение нескольких недель.

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