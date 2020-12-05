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«Держитесь, новая Беларусь близко!» Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.
Такое объявление минская кофейня сделала накануне в
В комментариях заведение, любимое многими минчанами, поддерживают: «Ждем открытия снова! Держитесь, новая Беларусь совсем близко».
Напомним, O’Petit не работал 26 октября, в день окончания «ультиматума Тихановской», после чего там
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«Держитесь, новая Беларусь близко!» Кофейня O’Petit, где во время акции силовики разбили двери, закрывается
Заведение, расположенное на Немиге в начале проспекта Победителей, работает последний день.
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