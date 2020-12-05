Один Королек подписал провластное письмо, другой осудил насилие и ценит БЧБ и «Пагоню» – ситуация в стране разделяет даже братьев

За последние дни мы едва успевали конспектировать имена тех, кто выступил за обращение, официально опубликованное в министерской газете – и теперь точно знаем, что противоположные мнения есть и у коллег по цеху, и даже в сборных (например, в баскетболе и пляжном футболе). Но оказалось, что и это не предел – позиция в белспорте разделила даже братьев.





Белорусский велогонщик Евгений Королек не был замечен в протестных настроениях. Наоборот, светился на угодных государству мероприятиях – например, в апреле поучаствовал в субботнике и велопробеге с министром спорта Сергеем Ковальчуком. Каких-либо комментариев по событиям после 9 августа от велосипедиста не слышали.





В ноябре Королек съездил на трековый чемпионат Европы – там специалист по скрэтчу, неолимпийской гоночной дисциплине (зато в Евроиграх была, там Евгений стал третьим), взял серебро в имеющемся на ОИ омниуме. Только есть «но» – по разным причинам в гонку заявилось ноль призеров ЧЕ-2019 и ровно один европейский спортсмен из топ-10 ЧМ-2020, британец Мэтью Уоллс, который, собственно, и взял золото. Этот нюанс не помешал госТВ как следует расхвалить белорусского гонщика.





А через пару дней Королек прибыл в НОК – на совместное с Минспорта совещание о подготовке к ОИ. Именно там борчиха Василиса Марзалюк объявила, что некая группа атлетов планирует обратиться в МОК «о своем несогласии с позицией Свободного объединения спортсменов». Через неделю появилось провластное письмо спортсменов – и подпись Королька под ним не заставила себя долго ждать, попав в топ-50 списка. Велосипедист свой выбор сделал.





Но есть и другой Королек – двоюродный брат Евгения Артем. Он гандболист польского «Виве» и один из лидеров сборной Беларуси – а глава федерации Владимир Коноплев прямо признал игрока незаменимым. И это при том, что тот не молчал уже в августе – дал интервью, в котором прямо назвал насилие со стороны силовиков ненормальным и противозаконным. «Неделю провел, не отрываясь от телефона. Постоянные переживания, нервы. Говорят, что спорт вне политики, но когда на улицах моей страны происходят такие вещи, когда жизни моих близких, родственников, друзей находятся под угрозой в любом месте – на улице, в магазине, машине... В такой ситуации спорт уходит на второй план. Делаю так, как считаю нужным, даже если буду после этого иметь проблемы», – заявил Королек.





Продолжает высказываться Артем и в своем Instagram. Однажды выложил фото с бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня» на майке, где сам себе закрыл рот – с подписью о том, что белорусов уже не заставить молчать.





Поддержал своих гандболист не то ко словами и фото. В октябре он выразил солидарность с задержанной баскетболисткой Еленой Левченко и выставил на аукцион свою футболку с автографами игроков «Виве» – за нее удалось выручить 415 долларов для Белорусского фонда спортивной солидарности.





«В детстве мы виделись не очень часто. Обычно пересекались, когда родители друг к другу в гости приезжали. Сейчас если общаемся и пересекаемся, то на каких-то семейных встречах», – летом говорил Евгений Королек об Артеме.





Вряд ли общение братьев сможет улучшиться теперь.